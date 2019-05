Elections Européennes - En Indre-et-Loire, 426.000 électeurs sont appelés aux urnes

Indre-et-Loire, France

On vote ce dimanche 26 mai pour désigner les 79 eurodéputés français qui siégeront au parlement européen, à Strasbourg et Bruxelles. En Indre-et-Loire les bureaux de vote ouvrent à 8 h comme partout en France. En revanche, ils ne ferment pas tous à la même heure. Dans la majorité des communes d'Indre-et-Loire, les bureaux ferment à 18h, sauf dans 8 communes où les bureaux ferment à 19h. Il s'agit de :

Tours

Joué-les-Tours

La Riche

Montlouis-sur-Loire

Saint-Pierre-des-Corps

Chambray-les-Tours

Saint-Avertin

Saint-Cyr-sur-Loire.

Pour ce scrutin à un seul tour, avec des listes nationales, plus de 426.000 électeurs (426.091) sont appelés aux urnes en Indre-et-Loire, soit au total 558 bureaux de vote installés. Pour ce scrutin, vous aurez le choix entre 34 listes, ce qui a parfois compliqué les choses pour l'organisation du scrutin dans les petites communes. On compte 12 candidat tourangeaux sur ces listes, dont un potentiellement éligible. Comme chaque année, le scrutin ne devrait pas attiré les foules, et on parle d'une abstention record. En 2014, l'abstention en Indre-et-Loire pour les élections européennes avait dépassé les 54%.