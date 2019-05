Elections européennes : en Mayenne, ces listes qui ont obtenu 0% des suffrages exprimés

En Mayenne, sept listes, qui présentaient des candidats dimanche 26 mai lors des élections européennes, n'ont absolument pas convaincu les électeurs et les électrices du département.

Département Mayenne, France

Selon les résultats définitifs des élections européennes publiés par le ministère de l'Intérieur, sept listes en Mayenne ont obtenu 0 % des suffrages exprimés ce dimanche.

La liste indépendante et féministe "À voix égales" et celle, conduite par une figure des gilets jaunes, "Evolution Citoyenne" : quatre voix chacune sur l'ensemble du département. trois voix pour la liste identitaire "La ligne Claire". La liste "Neutre et actif", menée par une habitante du Nord de la France, a recueilli une seule voix.

Les listes "Démocratie représentative", qui se dit porte-parole de la France des oubliés, du Parti Communiste Révolutionnaire et de l'UDLEF, le parti de la diversité, ont connu un retentissant échec en Mayenne : 0 voix.

521 voix pour la liste de Francis Lalanne

On peut également retenir les 16 voix pour la formation qui demande le retour d'un Roi à la tête du pays (0,02%), les 92 voix pour l'Esperanto (0,09%), les 521 voix pour l'Alliance Jaune du chanteur Francis Lalanne (0,5%) et les 894 voix pour un Frexit, un départ de la France de l'Union Européenne (0,85%).

Ce dimanche, c'est la liste Renaissance (majorité présidentielle) qui s'est imposée en Mayenne devant le Rassemblement National et Europe-Ecologie-Les Verts. La conseillère municipale de Saint-Denis d'Anjou et vice-présidente du Département, Valérie Hayer, a été élue députée européenne.