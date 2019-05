Élections européennes : entre "mouise" et "demi-succès" pour Macron, la presse divisée

Arrivé en tête dimanche des élections européennes avec 23,31% des voix, Le Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen devance légèrement la liste soutenue par Emmanuel Macron (22,41%) . Pour le Président, "c'est la mouise", un "demi-succès", un "sérieux revers" ou au contraire, un "pari (presque) remporté" voire une sortie en "vainqueur", selon les éditorialistes de presse, qui sont divisés ce lundi matin.

Libération salue "la croissance verte"

Pour Libération qui salue "la croissance verte" du scrutin, "une nouvelle fois, le Rassemblement national rafle la mise" quand LaREM "remporte la mouise". Son directeur de la rédaction, Laurent Joffrin s'interroge: "cette déroute (de LR, ndlr), comme l'échec de Macron, en même temps que la percée verte et la survie du PS, reposent une question cruciale : qui peut contrer le nationalisme conquérant?"

Pour le Monde, la domination de Macron et Le Pen

Le journal le Monde voit, ce lundi, la confirmation du duel Macron/Le Pen sur la scène politique française.

Pour le Parisien, la polarisation autour du duo Macron-Le Pen continue

Le Parisien note que "Macron et Le Pen poursuivent leur tête-à-tête", et son éditorialiste, Stéphane Albouy assure que "derrière eux, le grand chamboule-tout continue".

«Le big bang continue»



Une "réplique du séisme de 2017" pour Le Figaro

Dans Le Figaro, Guillaume Tabard voit "comme une réplique du séisme de 2017" et ironise : "en même temps, Emmanuel Macron a réussi à mobiliser les électeurs à la fois pour lui et contre lui. Il échoue d'un cheveu." Toujours dans le quotidien conservateur, Alexis Brézet estime "la recomposition en marche" et trouve que le président "remporte (presque) son pari".

Macron "limites les dégâts" pour les Echos

Pour le journal les Echos, "Macron limite les dégâts". L'éditorialiste Cécile Cornudet estime que '"Macron manque de peu son pari" et que " le parti de la majorité résiste bien." Elle évoque "la France bipolaire" : "le Rassemblement national vs En Marche, et autour un vaste désert".

"Un sérieux revers" pour la Croix

Au contraire, François Ernenwein de La Croix pense que "ces résultats sont un sérieux revers pour Emmanuel Macron". Le journal évoque "le RN en tête et des surprises".

L'Opinion voit le chef de l'État vainqueur

"Le vainqueur des élections européennes n'est pas celui qu'on croit", assure Nicolas Beytout de L'Opinion. "C'est lui, le chef de l'Etat, qui sort vainqueur des élections", poursuit-il en jugeant que "la stratégie du vote utile" a "ravagé la droite républicaine" et "atomisé la gauche".

L'Humanité

Patrick Apel-Muller de L'Humanité fustige, lui, "une stratégie ravageuse" et promet que "LaREM ne tire aucun marron de ce feu".