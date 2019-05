Elections européennes : Mimizan, la seule commune des Landes où les 34 listes seront présentes

Mimizan, France

Trente-quatre listes aux élections européennes ? Un jeu d'enfant pour la commune de Mimizan ! La ville landaise est équipée de machines à voter depuis 2005. Elle n'a donc pas besoin d'avoir de bulletins papier, tout est électronique.

Car les électeurs vont en effet être confrontés à un problème ce dimanche : toutes les listes n'ont pas les moyens d'imprimer et de faire parvenir leurs bulletins papier à tous les bureaux de vote français. Dans les Landes, il y en a 492 pour 312 480 électeurs, et seules 19 listes sur les 34 ont imprimé des bulletins de vote. Parmi ces 19 listes d'ailleurs, cinq n'ont même pas pu faire suffisamment de tirages.

Du coup, si vous voulez voter pour les listes sans bulletin, vous allez devoir les imprimer vous-mêmes, chez vous. Vous allez sur le site de la liste en question, vous téléchargez le bulletin et vous l'imprimez. Mais il faut que cela réponde à un cahier des charges strict et précis : il doit être imprimé sur une feuille A4, sur papier blanc d’un grammage de 70g/m², et avec une encre d’une seule couleur. Sinon, votre vote ne sera pas comptabilisé.

Des écrans sur lesquels apparaissent toutes les listes

A Mimizan, en revanche, pas de problème : pas besoin de bulletin papier, puisque tout est fait sur la machine. Ces machines à voter "ressemblent à une grande valise, qui fait office d'isoloir", décrit François Ducau, responsable du service informatique de Mimizan. "Notre travail consiste à les configurer, et à imprimer une fiche papier qu'on va fixer sur la valise, pour permettre aux gens de choisir le candidat ou la liste pour laquelle ils souhaitent voter. C'est très simple", assure-t-il, "puisque l'écran est assez grand, et ils ont juste à choisir le candidat en appuyant sur la touche et à valider." Il existe aussi une touche pour le vote blanc.

Un jeu d'enfant, qui convainc tout le monde, assure François Ducau. "Je pense même que beaucoup de gens ne reviendraient pas en arrière, et en particulier les élus, parce qu'on n'a plus aucun problème de dépouillement." En effet, une fois les votes terminés, il suffit d'appuyer sur une touche et les résultats apparaissent immédiatement. Il n'y a plus non plus de problèmes pour trouver des assesseurs, et la mairie assure qu'elle fait aussi des économies de papier.

Les bureaux de vote ouvriront de 8h à 18h ce dimanche.