Élections européennes : Gabriel Attal, le jeune ministre vient motiver les jeunes dans le Tarn

L’Europe et les jeunes. C'est le menu du meeting de la République en Marche dans le Tarn ce mercredi. Une réunion menée par le secrétaire d'État à l'Éducation, Gabriel Attal.

Albi, France

La campagne des européennes, c'est dans moins de trois semaines maintenant. Et ce mercerdi 8 mai, le parti du président de la République a enfin dévoilé son programme. Un programme avec un gros volet consacré à l'écologie: 1.000 milliards d'investissements d'ici à 2024 dans les énergies et transports propres. Autres propositions: une taxe européenne sur les géants du numérique et un SMIC "adapté à chaque pays européen".

Un programme qu'est venu défendre mercredi à Albi Gabriel Attal, le secrétaire d'État à l'Éducation. Gabriel Attal s'est le benjamin du gouvernement à tout juste 30 ans (c'est d'ailleurs le plus jeune membre d'un gouvernement sous la Ve République ). Il était accompagné du plus jeunes des candidats de la liste LREM Renaissance. Jérémy Haddad 26 ans qui est attaché parlementaire dans le Tarn et élu dans les Hautes-Pyrénées.

De très jeunes élus... qui ont parlé de jeunesse. C'était le thème de la réunion. Car lors des dernières européennes, 27% des moins de 35 ans ont voté. Et Gabriel Attal a tenté de motiver les jeunes tarnais. "Les jeunes se sont beaucoup mobilisés sur la question du climat ces derniers mois. Et ces jeunes doivent transformer cette mobilisation en mobilisation électoral. Parce qu’on peut faire beaucoup en France mais l’union européenne doit être le cadre de cette transformation pour le climat."

Une centaine de personnes présentes à cette réunion de campagne et parmi elles, une quinzaine de moins de 30 ans.