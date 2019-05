Elections européennes : l'analyse politique des résultats en Mayenne

Département Mayenne, France

- Les élections européennes ont-elles intéressé les Mayennais et les Mayennaises ?

Oui, déjouant, une nouvelle fois, toutes les enquêtes d'opinion. Pourtant, qui n'a pas entendu cette rengaine, "mais ça ne passionne personne l'Europe!" ? On l'a souvent, très souvent entendu ces derniers temps. Bon, c'est vrai aussi qu'il y avait peut-être, dans la tête de beaucoup de gens, une volonté de rééquilibrer les choses après la présidentielle de 2017. C'est possible. En tout cas, en Mayenne, le taux de participation a atteint 51,6%, une progression de 7 points par rapport au même scrutin en 2014.

- Une mobilisation qui n'a pas été en faveur du Rassemblement National dans le département.

Et c'est là que la Mayenne se distingue. Le parti lepéniste vainqueur au niveau national et chez nous, il est deuxième loin derrière En Marche. Il est juste en dessous de la barre des 20%. Cela dit, l'ex-FN s'ancre dans le paysage politique local. Et il est déjà tourné vers un autre combat électoral : celui des municipales de mars prochain, où il présentera une liste à Laval. Le patron de la fédération mayennaise, Jean-Michel Cadenas, mènera la bataille.

- Pour la majorité présidentielle, c'est, en revanche, un pari réussi.

Oui les mois de crise, de gilets jaunes, n'ont apparemment pas usé, dans notre département, le parti d'Emmanuel Macron qui reste au niveau ou presque qu'il avait atteint lors du premier tour de la présidentielle 2017. Dans les principales villes, Laval, Château-Gontier-sur-Mayenne et Mayenne, En Marche s'impose. Avec en plus une élue à Strasbourg, la conseillère municipale de St-Denis d'Anjou, Valérie Hayer.

- On note aussi la performance des Verts.

En effet, Europe Ecologie Les Verts est la 3ème force politique. Avec 13% des voix. Les mobilisations pour le climat ces derniers mois ont su créer une dynamique en sa faveur. On peut aussi imaginer que des primo-votants, des jeunes essentiellement, beaucoup plus sensibilisés à ce sujet que les générations précédentes, se sont tournés vers le parti écolo.

- Il y a quelques personnalités en Mayenne qui ont quand même passé une mauvaise soirée.

Oui, les vieux grognards de la scène politique locale, ils ont les postes de pouvoir comme Richefou, Zocchetto, Chevrollier, Garot. UDI, PS, Les Républicains dans les choux. En dessous des 10%. En Marche, avec qui pourtant ils travaillent au sein de certaines municipalités ou au conseil départemental, leur a marché sur la tête. Et ça, dans les futurs rapports de force, dans de futures négociations, et on reparle là des municipales, ça sera forcément pris en compte.