CARTE - Elections européennes : L'Ile-de-France résiste à la montée du Rassemblement national, forte poussée écologiste

Île-de-France, France

L'Ile-de-France résiste à la poussée du Rassemblement national dimanche lors des élections européennes alors qu'au niveau national, c'est la liste emmenée par Jordan Bardella qui arrive en tête. Le rassemblement national qui n'arrive en tête qu' en Seine-et-Marne avec u peu plus de 24 %.

Dans notre région, on a voté pour le parti présidentiel, la liste En Marche et Modem à plus de 30 % à Paris, dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines.

La participation est en hausse avec 50,6 % de votants.

C'est dans la capitale que les verts font leur meilleur score avec près de 20 % des voix.

A Paris : un électeur sur trois (32,92%) a choisi La République en Marche, laissant très loin derrière le Rassemblement national (7,22%). Mais c'est aussi dans la capitale que les écologistes d'EELV réalisent l'un de leurs meilleurs scores, avec 19,89%. Les Républicains sont un petit peu au-dessus de leur score national 10,19% des voix et le PS est à 8,16%.

Dans l'Essonne : La LREM est en tête avec 23,68%. Le RN recueille 17,48%. Les écologistes d'EELV sont à 15,22% et Les Républicains s'effondrent en revanche avec seulement 7,29%.

Dans les Yvelines : gros score de la LREM avec près de 30 % des voix. Le RN arrive deuxième loin derrière avec 14,36 %. EELV frôle les 15%. Les républicains sont au-dessus du score nationale avec 12,42%.

Dans les Hauts-de-Seine : Moins de 10% pour le RN. les écologistes de Yannick Jadot approche les 16 %. C'est le parti LREM qui domine les débats avec 33,57 %. Les Républicains sont à 11,85%.

En Seine-Saint-Denis : La LREM (17,75%) et le RN (16,27) font pratiquement jeu égal.

En Seine-et-Marne, c'est le RN qui arrive en tête avec 24,36%, devant LREM à 20,46% et EELV à 12,45%.

Dans le Val d'Oise : 22, 86% des voix pour la liste du parti présidentiel emmené par Nathalie Loiseau. Le RN approche les 20% avec 19,51 %.

Dans le Val-de-Marne : La LREM (25,56%) devance le RN (13,27%) de plus de 12 points. La gauche conserve un socle, avec 16,77% pour EELV, 7,18% pour LFI et 6,90% pour le PS/Place publique.