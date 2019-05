Élections européennes : la galère pour afficher les 33 listes dans les petites communes de l'Indre

Les électeurs auront le choix entre 33 listes lors des européennes le 26 mai prochain. Il s'agit d'un record, et cela peut présenter un problème pour les petites communes, pas forcément équipées notamment au niveau de l'affichage, qui doit être installé avant le 13 mai.

La Chapelle-Orthemale, France

"Ici c'est le système débrouille". À la Chapelle-Orthemale, vingt kilomètres à l'ouest de Châteauroux, les élections européennes qui s'approchent sont signe de branle-bas de combat pour le maire, Philippe Dixneuf. Avant le 13 mai, début officiel de la campagne, la municipalité a obligation d'installer autant de panneaux d'affichage qu'il n'y a de listes candidates, à proximité du bureau de vote. Compliqué car la commune n'a que 16 places, huit panneaux d'affichages double, alors on compense par du bricolage.

Le maire et l'employé municipal, qui travaille neuf heures par semaine, vont donc acheter du contreplaqué et fabriquer eux-mêmes les panneaux restants. Ils seront adossés à des barrières de sécurité prêtées gracieusement par la "grosse" commune à proximité : Buzançais (4500 habitants). Il faut évidemment veiller à la parité : chaque panneau fait la même taille : 120cm de haut et 60 de large.

87 électeurs, 33 bulletins de vote

Ensuite il faudra tout installer à côté de la mairie : en effet la salle du conseil municipal, pas plus grande qu'une salle à manger, fait office de bureau de vote. Il faudra également trouver une table suffisamment grande pour y placer les 33 tas de bulletins de votes, tous numérotés. Un vrai casse-tête pour le maire, plusieurs mois de travail en amont pour sa secrétaire. Généralement la mairie est dédommagée par l'État d'une aide financière, mais pour l'organisation, heureusement que Philippe Dixneuf est retraité, "sinon on serait obligé d'embaucher quelqu'un", assure-t-il. En tout, la commune de la Chapelle-Orthemal compte 87 électeurs.