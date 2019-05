Elections européennes : La République en Marche en tête en Ille-et-Vilaine

A l'issue du scrutin du dimanche 26 mai, la République en Marche avec la liste "Renaissance" est en tête en Ille-et-Vilaine, suivie par le Rassemblement National et Europe Ecologie Les Verts.

Ille-et-Vilaine, France

Le Rassemblement National est arrivé en tête des élections européennes du dimanche 26 mai, suivi de près par la République en marche. Europe Ecologie Les Verts arrive en troisième position. En Bretagne, la liste emmenée par Nathalie Loiseau est en première position dans les suffrages, devant celle de Jordan Bardella.

En Ille-et-Vilaine, l'ancienne ministre a réuni 26,91% des voix. A la différence des autres départements bretons, elle devance Yannick Jadot et les candidats d'Europe Ecologie Les Verts arrivés en deuxième position de ce scrutin (18,04%). Jordan bardella, candidat du Rassemblement National est troisième (14,72%).

Avec 8,09% des suffrages, Raphaël Glucksmann représentant du parti socialiste est quatrième devant Les Républicains de François-Xavier Bellamy (7,48%). Des résultats qui confirment les affinités qu'entretiennent les Brétiliens avec les partis de gauche. Il faut d'ailleurs noter que la France Insoumise a rassemblé 5,07% des voix juste devant Benoit Hamon 4,87%.

Au sein même de ce département atypique, Rennes affiche sa particularité. Si les électeurs rennais on placé Nathalie Loiseau en tête des votes (25,85%), ils ont hissé les écologistes en deuxième position avec 24,33% des suffrages et permis à la liste socialiste de récolter 10,91% des voix. Le Rassemblement National n'arrive qu'en quatrième place (7,89%) devant Les Républicains (6,55%) et La France Insoumise (6,35%).

Les électeurs d'Ille-et-Vilaine se sont eux aussi plus fortement mobilisés qu'en 2014. La participation a atteint plus de 54% des suffrages contre 45% il y a cinq ans.