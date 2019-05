Elections européennes : le casse-tête des maires bretons

Bretagne, France

Branle-bas de combat dans les mairies à quelques jours du lancement de la campagne électorale pour les européennes. Elle démarre ce lundi 14 mars pour les 33 candidats qui se présentent. 33 listes c'est un record mais aussi un casse-tête pour les communes qui doivent installer les panneaux électoraux nécessaires au collage des affiches. La plupart d'entre elles n'en ont pas assez ou manquent de place. Certains élus font donc appel au système "D".

500 euros de contreplaqué

A Parthenay-de-Bretagne, 1.800 habitants entre Bédée et Rennes, le maire Alain Froger a réuni son personnel mardi matin pour faire le point. "Nous avons regardé la réglementation, nos obligations et nous avons fait le point sur le nombre de panneaux mais surtout de mètres linéaires dont nous disposons," explique l'élu. Le constat est sans appel, il manque 15 mètres de panneaux. Les fournisseurs de matériel sont en rupture de stock, le maire et ses agents ont donc opté pour du contreplaqué et quelques chevrons. "Nos agents vont devoir jouer de la scie circulaire. On espère que tout sera prêt pour lundi." Montant de la facture : un peu plus de 500 euros.

Plus de place dans les bureaux de vote

A Saint-Erblon au sud de Rennes, il y a deux lieux d'affichage soit deux fois plus de problèmes pour le maire Hervé Letort...ou pas. "On va essayer de regrouper les panneaux en un seul lieu pour atteindre le nombre de panneaux nécessaires mais nous ne sommes pas sûr d'avoir le nombre de mètres linéaires suffisant. Légalement nous avons deux lieux déclarés, on espère que la préfecture sera souple." Le maire n'oublie pas non plus les bureaux de vote. "Il va falloir plus de places pour présenter les bulletins." Une organisation qui prend du temps et de l’énergie. "On a pourtant déjà bien assez à faire" disent beaucoup d’élus.

De son côté, la préfecture de Région explique avoir reçu de nombreux appels d'élus inquiets de ne pas pouvoir respecter la législation. Les inquiétudes des maires sont remontées jusqu'au gouvernement. Des solutions seraient en cours d’étude.