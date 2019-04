Elections européennes : le maire d'Orléans soutient la liste La République En Marche

Orléans, France

Le maire d'Orléans était l'invité de France Bleu Orléans ce lundi matin. Interrogé sur les élections européennes du 26 mai prochain, Olivier Carré explique qu'il soutient la liste LREM portée par Nathalie Loiseau. Par cette décision, l'ex député Les Républicains, qui avait voté pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle de 2017 pour faire barrage à Marine Le Pen, fait un pas de plus vers En Marche et le camp du président de la République.

Ce que dit le président Macron sur l'Europe "contient l'essentiel de ce qu'il convient de dire" (Olivier Carré)

Olivier Carré estime que"l'adresse écrite par le président de la République aux citoyens européens _contient l'essentiel de ce qu'il convient de dire_, à la fois rappeler les fondamentaux de l'Europe et dire qu'il faut reconstruire des choses concernant le contrôle aux frontières et l'espace Schengen, ou contre la concurrence de pays qui n'ont pas les mêmes attendus économiques et sont des concurrents déloyaux".

Olivier Carré, dans le studio de France Bleu Orléans ce lundi © Radio France - Antoine Denéchère

Le maire d'Orléans estime également qu'il "faut donner de la force à la France : beaucoup de pays sont tentés par le repli sur eux-mêmes et par le fait de présenter l'Europe comme le bouc-émissaire. Il faut donc donner de la force au président de la République qui défend sans relâche le projet européen au 21ème siècle".