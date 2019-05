Élections européennes : le Parti animaliste crée la surprise en Corse

Corse, France

Le Parti animaliste, tout récent parti fondé en 2016 et dont le credo est de défendre la cause animale, réalise dans l'île un score plutôt étonnant. Sur un peu plus de 88.000 votants en Corse, plus de 3.000 voix (soit 3,54 % des suffrages exprimés) sont allées pour le Parti animaliste et la liste conduite par l'avocate Hélène Thouy. La liste arrive donc, au niveau régional, en sixième position, devant le Parti socialiste, devant La France Insoumise ou encore devant Debout La France.

Florence Juralina est, depuis sa création, la représentante insulaire du Parti animaliste. Elle ne figurait pas sur la liste, mais elle a bien sûr fait campagne, après avoir été candidate aux élections législative de 2017 dans la première circonscription de Haute-Corse. "Les résultats ont dépassé toutes mes attentes, avoue-t-elle. Ce sont vraiment les idées qui comptent, on l'a vu pour ces Européennes. Les Corses ont montré aujourd'hui une vraie sensibilité pour les animaux. J'en suis très fière, car cela redonne un peu de noblesse à la politique. Les gens n'ont pas voté pour leurs propres intérêts, mais ont voté par altruisme. Défendre la cause animale, c'est plus important que tous les intérêts économiques que les candidats mettent en avant au moment des élections."

Florence Juralina, représentante du Parti animaliste en Corse Copier

Serait-ce quelque part un vote par défaut, un vote de protestation d'une partie des électeurs déçus par les offres politiques plus "traditionnelles" ? "Non, pas du tout, estime Florence Juralina. Je ne crois pas que nous représentions un vote protestataire. Il y a effectivement des gens qui ne votaient plus depuis longtemps et qui sont revenus vers les urnes pour ce scrutin. Mais le Parti animaliste est davantage un vote de conviction."

A l'échelle nationale, le Parti animaliste obtient 2,2 % des voix, doublant ainsi son score des Législatives de 2017 et terminant onzième, juste derrière le Parti communiste et l'UDI.