Élections européennes : le Rassemblement national en tête devant La République en marche, percée des Verts

Paris, France

Selon les premières estimations de notre partenaire Ipsos Sopra Steria, le Rassemblement national sort gagnant des élections européennes en France, ce dimanche. La liste menée par Jordan Bardella totalise 23,2% des voix, devant celle de Nathalie Loiseau pour La République en marche (21,9%).

Troisième avec 12,8%, la liste Europe Ecologie Les Verts menée par Yannick Jadot. Les Républicains sont pointés à 8,3%, devant La France insoumise (6,7%) et PS/Place Publique (6,7%) qui sont au coude-à-coude. Au-dessus du seuil fatidique des 5%, en dessous duquel il est impossible d'avoir des élus au Parlement européen : les listes de Benoît Hamon (Génération.s) et Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) recueillent respectivement 3,4% et 3,6% des voix.

Suivent, derrière, la liste de Jean-Christophe Lagarde (UDI) avec 2,6%, devançant celle de Ian Brossat (PCF), avec 2,4%. Hélène Touy (Parti animaliste) arrive ensuite avec 2,2%, devant Dominique Bourg (GE/MEI) et François Asselineau (UPR), qui recueillent respetivement 1,9% et 1,2%. Nathalie Arthaud (LO) recueille 0,8%, devant Florian Philippot (Patriotes) avec 0,7%. Francis Lalanne (Alliance Jaune) est dernier avec 0,6%.

► La soirée électorale en direct :

En terme de sièges, le RN récolterait 22 à 24 sièges, la liste LREM/Modem suivrait avec 21 à 23 sièges au Parlement européen. Les écologistes d'EELV auraient 12 à 13 sièges. Les Républicains décrocheraient 8 à 9 sièges. La liste Place publique/PS 6 à 7 sièges, ex-aequo avec la France insoumise.

Quelles tendances à l'étranger ?

À l'échelle européenne, aucun résultat officiel n'est attendu avant 23h. Des premières estimations sont néanmoins disponibles dans certains pays.

En Allemagne, le centre-droit d'Angela Merkel signe avec 28% des voix le plus mauvais score de son histoire, même s'il reste le premier parti. Son partenaire social-démocrate au gouvernement subit une véritable débâcle avec 15,5%, se faisant doubler par des Verts, au-delà de 20%, là aussi un record.

En Hongrie, le parti souverainiste du Premier ministre hongrois Viktor Orban est crédité d'une victoire écrasante, avec 56% des suffrages, devançant de plus de 45 points l'opposition de centre gauche et d'extrême droite, selon un sondage réalisé auprès des électeurs durant la journée de dimanche. Le parti national-conservateur Fidesz de Viktor Orban améliore encore son score des élections européennes de 2014 (51%) et distance très largement deux partis de centre gauche donnés au coude à coude à 10% des suffrages et le parti d'extrême droite Jobbik, en recul à 9% des suffrages, selon l'enquête réalisée par l'institut Nezopont.

En Autriche, le parti conservateur du chancelier Sebastian Kurz arrive largement en tête du scrutin européen, devançant les sociaux-démocrates et le parti d'extrême droite FPÖ.