Élections européennes : le taux de participation est de 19,26% ce midi, en hausse par rapport à 2014

Les électeur français votent ce dimanche pour élire leurs 79 eurodéputés et à midi le taux de participation en métropole était de 19,26%. C'est quatre points de plus qu'en 2014 à la même heure (15,70%). Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18h, et même 20h dans les grandes villes.