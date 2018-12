Elections européennes : les modalités d'inscriptionsur les listes changent

Loire, France

C'était une habitude chaque fin d'année qui précède une élection : vous aviez jusqu'au 31 décembre pour vous vous inscrire sur les listes électorales ou signaler un changement d'adresse. Pas toujours facile de s’intéresser à cette démarche quand le scrutin avait lieu 4 ou 5 mois plus tard. Mais plus de panique ! Dorénavant les choses changent : vous aurez jusqu'à 37 jours avant le 1er tour d'un scrutin pour contacter le service "élections" de votre mairie. Dans les faits, pour les élections européennes du mois de mai prochain, vous avez jusqu'au 31 mars pour faire la démarche. Cela doit permettre aussi de convaincre les électeurs potentiels alors que la campagne aura commencé et que les citoyens se sentiront sans doute plus concernés par le vote.

L'objectif c'est de redonner un peu de souplesse aux élections et de ne pas créer des freins qui pourraient dissuader les électeurs potentiels Gilles Artigues est le 1er adjoint au maire de Saint-Étienne, chargé notamment des élections : "Souvent les électeurs avaient envie de voter au moment où ils entendaient que la campagne commençait et malheureusement on lui répondait qu'il aurait fallu y penser avant le 31 décembre de l'année précédente."

Un fichier unique pour tous et une nouvelle règle pour les électeurs de l'étranger

Autre nouveauté pour ce scrutin : désormais chacun aura un identifiant unique qui le suivra toute sa vie et qui facilitera les démarches administratives en cas de changement de lieu de vote. C'est l'Insee qui va prendre en charge ce Répertoire électoral unique et il va falloir refaire tout les carte d’électeurs. Didier Thiollier est le directeur de la Relation Citoyenne à la mairie de Saint-Étienne : "On va rééditer 90 000 cartes à Saint-Étienne, en début d'année. Une opération à la charge de la municipalité mais si c'est l’État qui fournit les imprimés. C'est un travail important avec pas mal de vérifications à faire".

Autre changement qui concerne les électeurs de l'étranger. Auparavant ils choisissaient le jour du scrutin s'ils votaient au Consulat ou dans leur ville française. Maintenant ils devront choisir, eux aussi 37 jours avant, où ils veulent voter. S'ils ne le font pas ils n'auront pas le droit de glisser leur bulletin dans l'urne.

Un changement sur lequel mise Europe Écologie les Verts, l'un des partis généralement forts pendant les européennes. Son secrétaire départemental dans le Loire, Nicolas Patureau : "On avait un tract avant qui disait que pour ne pas avoir les boules à Pâques il fallait s'occuper au moment du sapin de Noël de s'inscrire sur les listes. Il devient caduque mais on va trouver une autre formule qui expliquera ça aux gens ! On est quand même dans une crise politique majeure avec de vraies inquiétudes qui ont été portées par les Gilets Jaunes sur le creusement des inégalités. Mais il y a un moment où la démocratie ne peut pas se passer que sur les ronds-points, mais aussi dans les urnes. Des choses très importantes se passent au parlement européen alors on espère que cette réforme que tout cela va encourager les gens à aller s’inscrire et aller voter."