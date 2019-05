Elections européennes : les premiers Auxerrois se sont rendus aux urnes

Auxerre, France

Au 20 rue Paul Bert à Auxerre, de nombreuses personnes se sont empressées de se rendre au bureau de vote installé pour les élections européennes dans la cantine de l'école. Alors qu'à 12h, le taux de participation au scrutin s'élevait à 22,67% dans l'Yonne en hausse par rapport à 2014 où il était de 17,39%, soit cinq points de plus, à 7 h 30 un Auxerrois était déjà présent. "Je préfère voter ce matin comme ça c'est fait et j'ai toute la journée", raconte-t-il. A partir de 8h, heure à laquelle le bureau de vote a ouvert, plusieurs électeurs ont commencé à affluer.

Le bureau de voté a été installé dans la cantine de l'école située rue Paul Bert. © Radio France - Bradley DE SOUZA

Vidéo - Elections européennes : le mode d'emploi du vote de dimanche.

Treize électeurs en vingt-cinq minutes

Pour élire les 79 députés qui représenteront les français au parlement européen, les Auxerrois se sont levés tôt. "Depuis l'ouverture du bureau de vote à 8h, nous avons eu déjà 13 votants", s'étonne le président du bureau de vote avant d'ajouter "Alors ce n'est pas extraordinaire mais on savait et on sait qu'il y aura de l'abstention mais c'est un bon début". Et sa collègue de renchérir : "Les votes, ça fonctionne aussi par vague, on sait que l'on va avoir beaucoup de monde entre 8h et 9h30/10h à peu près et qu'après ça va reprendre en début d'après-midi".

Monique Stuau, une Auxerroise explique pourquoi elle a décidé de voter. Copier

Les bureaux de vote à Auxerre fermeront à 18h ce soir. Tandis qu'à Paris, leur fermeture sera effective à 20h. Les Auxerrois comme les Français devront attendre 20h pour les premières estimations des résultats.