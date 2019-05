Elections européennes : les réactions en Occitanie

Alors que le Rassemblement national s'est réjoui dimanche soir d'avoir donné "une claque" à Emmanuel Macron, les représentants régionaux du RN se félicitent du score de leur parti aux élections européennes, à l'image de Julien Leonardelli, le responsable départemental du RN en Haute-Garonne, qui salue une "victoire éclatante" de la liste menée par Jordan Bardella. Sur Twitter, comme Marine Le Pen, il estime qu'une "dissolution de l'Assemblée nationale s'impose".

Les Français qui n’ont pas été entendu dans la rue durant 6 mois, doivent l’être après l’echec cuisant du gouvernement #Macron dans les urnes. Une dissolution de l’Assemblée nationale s’impose, afin qu’elle soit représentative de la pluralité politique. #Electionseuropeenne2019 — Julien Leonardelli (@jleonardelli_rn) May 26, 2019

Pour les élus LREM, le message sur l'Europe est passé

En face, les élus LREM de la région s'efforcent de faire bonne figure, à l'image du député du Gers Jean-René Cazeneuve, qui salue un président de la République "qui ne s'est pas débiné" face à la difficulté du scrutin.

"On sait que c'est une élection où le Rassemblement National était en tête dans les sondages depuis très longtemps. (...) Le fort taux de participation est aussi un signe que notre message pour intéresser à l'Europe est passé". Pour l'élu gersois, le score de LREM est même très honorable : "La République en Marche s'installe dans le paysage politique français. On avait dit que le président de la République avait été élu par hasard, puis qu'aux législatives on avait été élus sur un coup de pot... Deux ans après, une partie des Français reconnaît le travail qui est fait. Et nous sommes le premier parti des progressistes en France".

Un "vote utile" des électeurs de droite ?

A droite, le maire LR de Lavaur Bernard Carayon se dit "déçu, évidemment", alors que les Républicains n'arrivent que quatrième avec 8,4%, derrière Europe-Ecologie. "C'est un score historiquement faible" poursuit l'élu du Tarn, qui était en 23e position sur la liste menée par François-Xavier Bellamy. Bernard Carayon estime aussi qu'il y a eu un "vote utile" des électeurs de droite qui face au RN ont préféré voter LREM que LR : "l'essentiel des voix d'Emmanuel Macron vient de la droite et du centre". Ce sont ces voix là que nous n'avons pas su pendant cette campagne mobiliser en faveur de notre candidat". "Si c'est un blanc-seing pour 7 ans de plus de Macronisme, c'est terrifiant".

Les élus socialistes appellent à une révolution au sein du PS

Sur les réseaux sociaux, les élus de la région, tous bords confondus, se sont montrés très silencieux ce dimanche soir. La présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, s'est notamment contentée de relayer un message de l'ancien ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui appelle à "reconstituer une force de gauche sociale et écologique", alors la liste PS menée par Raphaël Glucksmann n'obtiendrait que 6,6% des voix. Un discours porté également sur Twitter par Georges Méric, le président du conseil départemental de Haute-Garonne, qui estime que le Parti Socialiste "doit poursuivre l'évolution profonde et radicale de son organisation".