Elections européennes : mode d'emploi en Mayenne

Département Mayenne, France

Vous avez le choix : 34 listes sont sur la ligne de départ. 34 bulletins de vote avant de passer dans l'isoloir. Pour faire votre devoir citoyen, vous devez vous munir de votre carte électorale et d'une pièce d'identité. Possible également d'arriver à votre bureau avec une carte vitale, une carte d'invalidité et même un permis de chasse. La carte famille nombreuse SNCF, par exemple, n'est pas en revanche autorisée. Dans les communes de moins de 1000 habitants, une carte électorale suffit.

🇪🇺[J-4] #ElectionsEuropeennes2019 Les 354 bureaux de vote de la #Mayenne seront ouverts de 8h00 à 18h00 dimanche 26 mai 2019 #OuiJeVotepic.twitter.com/JFaPAlVYaj — Préfet de la Mayenne (@Prefet53) May 22, 2019

Les sièges sont répartis en fonction du nombre de voix obtenues par la liste et de la place des candidats sur la liste, selon le système de la proportionnelle. Les listes qui n'ont pas obtenu 5% des suffrages exprimés sont exclues de la répartition des sièges. 74 Français et Françaises entreront au Parlement européen à l'issue du scrutin. En 2014, en Mayenne, c'est la liste Modem-UDI qui était arrivée en tête, loin devant le FN, l'UMP et le PS. Cette année-là, le taux d'abstention avait atteint 56%.