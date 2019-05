Elections européennes : moins d'affiches et un manque de scrutateurs prévus à Périgueux

Comment la mairie de Périgueux va t-elle se mettre sur son... 34 ? Avec le record de 34 listes validées pour les élections européennes en France le 26 mai prochain, la ville de Périgueux revoit à la baisse son nombre d'emplacements prévus à travers la ville pour l'installation des panneaux où sont collées les affiches de campagne. Périgueux va passer de 16 à 7 emplacements, elle va privilégier les 7 centres de vote de la capitale périgourdine.

Avec 34 candidats, on était en rupture de panneaux. On a repositionné les panneaux avec l'accord de la préfecture devant les lieux de vote à Périgueux soit 7. Car si on fait 16 fois 34, vous faites le calcul, ça fait énormément de panneaux et ce n'était pas possible" explique Laurent Mossion, le premier adjoint de Périgueux.