Élections européennes : Nathalie Loiseau investie tête de liste LREM

La ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau confirme ce mardi qu'elle conduira la liste de La République en marche (LREM) pour les élections européennes. Elle avait déjà annoncé sa candidature en direct lors d'un débat avec Marine Le Pen sur France 2 le 14 mars, mais l'information est désormais officielle. Sa démission du gouvernement prendra effet mercredi, à l'issue du Conseil des ministres. "Un certain nombre de forces populistes montent en Europe et nous allons les combattre. Nous voulons être une offre progressiste, déterminée, centrale", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse qui présentait la liste de la majorité aux Européennes.

L'écologiste Pascal Canfin, qui a quitté la direction de WWF France, sera numéro deux sur cette liste sur laquelle figurent également la directrice de la Maison de l'Europe à Rennes, Marie-Pierre Vedrenne (MoDem, n°3), le président des Jeunes Agriculteurs (JA) Jérémy Decerle (n°4), la navigatrice Catherine Chabaud (n°5), la sénatrice Agir Fabienne Keller (n°7) et le journaliste Bernard Guetta (n°8).

"Battre le RN serait une première victoire"

Nathalie Loiseau, 54 ans, diplomate de carrière, dirigeait l'ENA depuis 2012 lorsqu'elle est entrée au gouvernement en juin 2017.

Dans un entretien accordé au Figaro lundi soir, elle a détaillé les ambitions du parti présidentiel et affiché son objectif. "Battre le Rassemblement national (RN) serait une première victoire", a-t-elle affirmé alors que le parti dirigé par Marine Le Pen talonne LREM dans les sondages. "Je ne peux pas continuer à vivre avec le RN premier parti de France au Parlement européen a-t-elle ajouté. En cinq ans, ils n'ont participé à rien, ils ont fait le contraire à Bruxelles et Strasbourg de ce qu'ils ont dit à Paris. Ce sont des sortants encombrants, qui ont affaibli la France. Ils se sont servis, plus qu'ils n'ont servi les Français."

Nathalie Loiseau a aussifait part de sa volonté de "revoir le droit de la concurrence pour pouvoir créer des champions européens" mais "aussi les réguler" afin d'éviter une politique numérique "coincée entre la loi de la jungle, comme on peut le voir parfois aux États-Unis et la loi de la censure qu'on peut voir parfois sur le continent asiatique".

Pour remporter le maximum de suffrages le 26 mai, LREM prévoit notamment d'organiser des meetings en France et en Europe. Le premier grand meeting de campagne aura lieu samedi à Aubervilliers, en banlieue parisienne.

Remaniement

Le départ de Nathalie Loiseau va provoquer un remaniement du gouvernement. Clément Beaune, conseiller pour l'Europe à l'Élysée, fait figure de favori pour remplacer la candidate de la majorité présidentielle aux Affaires européennes.

Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, pourrait également quitter l'équipe afin de se concentrer sur sa candidature aux municipales de 2020 à Paris.