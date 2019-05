Elections européennes : pour certaines listes, vous devrez imprimer vous-mêmes les bulletins de vote

A trois jours des élections européennes, les préfectures alsaciennes préviennent les électeurs : les 34 listes candidates n'ont pas toutes fait parvenir leurs bulletins de vote. Il reste possible de voter pour ces listes mais il revient à l'électeur d'imprimer lui-même son bulletin. Voici la liste.

Haut-Rhin, France

Alors que de nombreux panneaux électoraux restent vides malgré les efforts des maires, rendant difficile la connaissance des 34 listes candidates aux Européennes, les bulletins de vote manquent eux aussi. En Alsace, les préfectures avertissent les électeurs : les listes candidates n'ont pas toutes fait parvenir leurs bulletins, pourtant nécessaires pour voter ce dimanche 26 mai.

Il reste possible de voter pour ces listes mais il revient alors aux électeurs d'imprimer directement le bulletin. Certaines listes proposent de les télécharger en ligne sur leur site internet, ce qui est légal, sauf que le bulletin doit impérativement être imprimé au format A4.

Dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, parmi les 34 listes candidates aux élections européennes, 14 ont fait parvenir tous les bulletins de vote nécessaires, six n'en ont pas envoyé assez et 14 n'en ont pas envoyé du tout. Voici la liste détaillée ci-dessous (valable pour les deux départements alsaciens), une situation qui ne se limite probablement pas à l'Alsace.

La profession de foi des 34 listes est quant à elle visible sur le site du ministère de l'Intérieur.