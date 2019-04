Élections européennes : quatre questions pour comprendre le mode de scrutin

Les citoyens de l’Union européenne éliront fin mai leurs représentants au Parlement européen. Voici les principales clés de ce scrutin.

Quel est le mode de scrutin ?

Les eurodéputés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct à un tour. Ce sont les règles de la représentation proportionnelle au scrutin de liste à la plus forte moyenne qui s'appliquent : seules les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages se voient attribuer un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d’âge est la plus jeune.

Qui peut se présenter ?

Outre les citoyens français, tout ressortissant d'un État membre de l'UE de 18 ans et plus résidant en France et n'exerçant pas certains mandats dans son pays d'origine peut se présenter aux européennes.

Depuis 2004, les listes de candidats doivent impérativement être paritaires, c'est à dire être composées alternativement de femmes et d'hommes. La loi française interdit le cumul d'un mandat d'eurodéputé avec un mandat parlementaire national ou à la tête d'un exécutif local (maires, président de conseil départemental ou régional).

Quelle nouveauté pour 2019 ?

Les électeurs français choisiront leurs candidats sur des listes nationales cette année. Le système dit de "circonscription unique", majoritaire dans l'UE, a été rétabli par la loi du 25 juin 2018. Depuis 2004, c'est un mode de scrutin avec huit circonscriptions régionales qui prévalait.

Chaque liste nationale doit compter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir (79). Les listes doivent être déposées, au plus tard, le 3 mai 2019 (4e vendredi précédant le jour du scrutin) au ministère de l’Intérieur.

© Visactu

Qui vote ?

Les Français âgés de 18 ans et plus, inscrits sur les listes électorales. Mais le vote est également ouvert aux citoyens de l'UE résidant en France depuis au moins six mois et inscrits sur des listes complémentaires.

© Visactu