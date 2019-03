Elections européennes : Thierry Barba, maire de Ville-en-Tardenois, participe à une liste citoyenne

Marne, France

Démocratie participative : une liste d’union citoyenne est en préparation, en vue des élections européennes du 26 mai. Rien à voir avec les "gilets jaunes", le projet de la Fédération Citoyenne date d'avant le début du mouvement, même si certains des gilets se disent intéressés. Le week-end dernier, à Ville-en-Tardenois, une quarantaine de membres de collectifs citoyens venus de toute la France se sont retrouvés pour parler organisation. Il faut dire que le maire, Thierry Barba, souhaite lui aussi se lancer dans l’aventure.

La structure est prête, l'agenda est fixé, l'association chargée du financement est lancée... Reste maintenant à élaborer le programme et à sélectionner les candidats. C'est vrai, la démocratie participative, c'est long, reconnait l'initiateur du projet, Jean-Marc Fortané, originaire du sud de la France, mais grâce au numérique, notamment, "il est possible de s'organiser mieux et plus vite".

« Proposer quelque chose de novateur » - Thierry Barba, maire de Ville-en-Tardenois

Le maire de Ville-en-Tardenois, Thierry Barba, a donc décidé de participer à cette campagne. Pour lui, c'est clair, les partis politiques traditionnels ont montré leurs limites : « nous voulons une Europe pour tout le monde, une nouvelle façon de faire de la politique, plus proche des citoyens »

Et si cette liste obtient des élus, le principe de la démocratie participative continuera à s'appliquer. Chaque candidat s'engage en signant une charte : une fois élu, il devra consulter les membres du collectif avant chaque décision.

Pour les personnes intéressées, la Fédération Citoyenne dispose d'une page Facebook