Elections européennes : le Breton Gilles Helgen défend le référendum d'initiative citoyenne

C'est un record, 33 listes ont été validées pour les élections européennes du dimanche 26 mai en France. L'une d'elles baptisée "Mouvement pour l'initiative citoyenne" est emmenée par un Breton. Gilles Helgen, 62 ans est chef d'entreprise dans l'immobilier. Il habite et travaille à Bédée à l'ouest de Rennes (Ille-et-Vilaine).

Déjà candidat en 2009 avec son mouvement, cet ancien militaire ne défend qu'une seule chose : le référendum d'initiative citoyenne. Le fameux R.IC. réclamé depuis plusieurs mois par les "gilets jaunes". Pour autant, le Breton ne souhaite pas être lié à ce mouvement né il y a maintenant sept mois. "Tout simplement parce que nous ne portons pas de revendications comme la destitution du président de la République ou autre. Nous demandons juste la mise en place de ce référendum." Le chef d'entreprise reconnait toutefois qu'il y a des "gilets jaunes" parmi ses militants. "Nous n'avons pas souhaité nous unir derrière l'une des deux listes car pour certains il est difficile de suivre Lalanne."

Redonner du pouvoir au peuple

"Nous nous présentons aux élections européennes car aujourd'hui nous pensons que le Parlement ne facilitera pas la mise en place de ce vote populaire. Il faut donc qu'il soit imposé par l'Europe." Pour Gilles Helgen c'est aujourd'hui le seul vrai mode de scrutin qui permet de donner le pouvoir au peuple. "Nous sommes assez lucides. Nous n'allons pas entrer au Parlement et nous ne le voulons pas. On veut porter une idée qui peut permettre aux citoyens d'agir et de mettre sur la touche des politiciens corrompus."

Pour faire campagne le Breton n'a pas de budget. "Je vais imprimer moi-même les bulletins de vote que je vais aller déposer dans quelques bureaux autour de chez moi. Sans millions on ne peut pas faire campagne et nous n'avons pas vraiment le droit à la parole. La démocratie est ainsi faite, c'est regrettable." En 2009, son mouvement avait récolté 581 voix dans l'Ouest, soit 0,02% des votes exprimés.