Élections : la participation dans la Vienne et les Deux-Sèvres en dessous de 11% à midi

On vote pour les élections départementales et régionales ce dimanche 20 juin. Le taux de participation s'élève à seulement 10,99% à midi dans la Vienne, et 10,93% dans les Deux-Sèvres. C'est moins que la moyenne nationale.