Élections : la participation en hausse dans les Deux-Sèvres et en baisse dans la Vienne à midi

On vote pour les élections départementales et régionales ce dimanche 27 juin. Le taux de participation s'élève à seulement 10,53 % à midi dans la Vienne. C'est en très légère baisse. Il augmente dans les Deux-Sèvres à 12,37 %.

C'est le second tour des élections départementales et régionales dans les Deux-Sèvres et la Vienne.

Les premiers chiffres de la participation aux seconds tours des élections régionales et départementales viennent de tomber. À midi, dans la Vienne, seuls 10,53 % des votants potentiels s'étaient déplacés. C'est légèrement moins que la semaine dernière où le taux de participation à midi était de 10,99 %. Dans les Deux-Sèvres, les citoyens votent un peu plus. Le taux de participation à la mi-journée est de 12,37 % contre 10,93 % dimanche 20 juin pour le premier tour.

Les Deux-Sèvres et la Vienne restent, comme pour le premier tour, en dessous du taux de participation national qui est de 12,66 % de participation à midi. Un taux presqu'identique au premier tour (12,22 %). La participation nationale pour l'élection du jour est aussi moins importante qu'en 2015. Le taux de participation aux départementales dans la Vienne, en 2015, était de 15,69 % pour le second tour, 15,53 % pour les régionales. Dans les Deux-Sèvres, le taux de participation à 12h pour le second tour était de 20,95% il y a six ans d'après la préfecture.