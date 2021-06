Élections : la ville de Cesson-Sévigné va payer des assesseurs

Plusieurs communes font face à un manque d'assesseurs pour les élections régionales et départementales, les 20 et 27 juin 2021 (image d'illustration).

Des communes contraintes de payer les assesseurs pour les élections régionales et départementales. Certaines font face à un manque de volontaires pour tenir les bureaux de votes, à l'approche du double scrutin les 20 et 27 juin 2021. "On arrive au bout de la démarche citoyenne d'appel à candidature", reconnaît Jean-Pierre Savignac, maire de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine). Dans cette commune de 17.000 habitants, il faut 200 assesseurs sur l'ensemble du scrutin. Mais il n'y a pas assez de volontaires pour le deuxième tour, le 27 juin. "Pour ne pas être pris au dépourvu le jour du scrutin on préfère anticiper."

Si certaines grandes villes comme Rennes payent les assesseurs depuis quelques années, la plupart des communes comptent sur le bénévolat. Sauf que le double scrutin de cette année impose deux fois plus de bureaux de votes, et donc deux fois plus d'assesseurs.

Besoin de deux fois plus d'assesseurs

Une pénurie qui s'explique en partie par le désengagement des militants des partis politiques, les contraintes sanitaires mais aussi la date du scrutin proche des vacances. "Nous arrivons le 27 juin, les gens ont subi une année de confinement, de restrictions ... Ils ont évidemment moins la tête à venir passer leur dimanche dans une salle enfermé", explique Jean-Pierre Savignac. "On l'entend, il n'empêche que ça nous met un peu en difficulté. Il faut qu'on rebondisse et trouver des solutions différentes."

Face à un manque d'assesseurs, la préfecture peut décider de réquisitionner le personnel communal. Un dernier recours que préfère éviter la mairie de Cesson-Sévigné. Le choix a donc été pris de rémunérer des assesseurs pour faire le nombre le dimanche 27 juin. A Cesson-Sévigné, ce sera des étudiants.

Des étudiants embauchés

"Soit des étudiants qui nous ont demandé des jobs d'été, et donc qu'on a dans nos fichiers. Soit des étudiants qui ont des problèmes de fin de mois et qui sont dans nos fichiers social. Ça nous permet de leur donner un coup de pouce et par la même d'avoir nos bureaux complets", indique le maire de la commune. Les étudiants assesseurs seront payés à 22€ brut par heure, soit le tarif horaire du personnel communal en cas de mobilisation exceptionnelle.