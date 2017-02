Elections : la ville de la Roche sur Yon cherche des assesseurs pour la Présidentielle et les Législatives

La ville de la Roche-sur-Yon lance un appel aux citoyens: elle cherche des assesseurs pour tenir les bureaux de vote lors des deux scrutins prévus au printemps. Il faut au moins 75 volontaires pour couvrir tous les bureaux de la commune.

Il va en falloir des bras pour assurer le bon déroulement des deux élections du printemps ! On votera d'abord pour désigner le Président de la République le 23 avril et le 7 mai. Le mois suivant, on retournera aux urnes pour choisir nos députés les 11 et 18 juin. A chaque fois, il faudra trouver des bonnes âmes pour tenir ces bureaux de vote, et assurer le dépouillement. Alors la mairie anticipe et lance un appel aux volontaires.

Deux assesseurs dans chaque bureaux

A la Roche-sur-Yon, les électeurs sont répartis dans 37 bureaux de vote. Dans chacun de ces bureaux, il faut un président, deux assesseurs au minimum et un(e) secrétaire. Il faut donc trouver 74 volontaires pour jouer les assesseurs, les présidents et secrétaires étant déjà désignés. La mission des assesseurs consistera à vérifier l'identité des électeurs, leur faire signer le cahier d'émargement, surveiller le bon déroulement du scrutin, et rester sur place pour assister au dépouillement. Pour être assesseur, il faut remplir une seule condition : être électeur dans le département.

Les volontaires doivent se faire connaître auprès de la mairie de la roche-sur-Yon avant le 15 mars. Pour s'inscrire, il faut passer en priorité par Internet, en envoyant un mail à : élections@larochesuryon.fr. Vous pouvez aussi déposer votre candidature directement en mairie.