Élections : la ville de Pau recherche 250 assesseurs volontaires et leur propose une vaccination en priorité

À l'approche des élections régionales et départementales, la ville de Pau lance un appel à candidature pour recruter 250 assesseurs, indispensables à l'organisation du scrutin. Pour ceux qui le souhaitent, la mairie leur propose de se faire vacciner en priorité.

Les élections régionales et départementales se tiennent les 20 et 27 juin prochain. Afin d'organiser ce scrutin, la ville de Pau recherche des assesseurs volontaires, nécessaires pour la bonne tenue des bureaux de vote.

250 assesseurs recherchés à Pau

La mairie de Pau a lancé un appel à candidature pour recruter des assesseurs volontaires et les besoins sont conséquents. Pour le moment 50 personnes se sont portées volontaires, mais il en faut au total 250 sur la ville de Pau. "On est sur deux scrutins, ce qui veut dire qu'il nous faut deux fois plus d'assesseurs" affirme Sophie Lesur-Le Guiner, en charge de l'organisation des élections à Pau. La ville attend également de comptabiliser les assesseurs qui seront désignés par les candidats. Ces futurs assesseurs seront notamment amenés à contrôler les électeurs, leur faire signer la liste d'émargement, ou encore à participer au dépouillement.

Une vaccination en priorité

Afin de garantir les meilleurs conditions sanitaires possibles pendant ce scrutin et de rassurer les futurs assesseurs, la ville leur propose de se faire vacciner en priorité. "Plus il y aura de gens vaccinés, moins il y aura de risque de contamination au sein des bureaux de vote" selon Sophie Lesur-Le Guiner.

La vaccination est en aucun cas obligatoire, c'est une proposition explique la responsable de l'organisation des élections à Pau. "Si les assesseurs ne veulent pas se faire vacciner, ils devront en revanche présenter un test PCR de moins de 48h avant le jour du vote". Pour ceux qui souhaitent participer à l'organisation de ces élections, il faut s'inscrire sur le site de la mairie. Seuls les électeurs enregistrés à Pau peuvent se porter volontaire.