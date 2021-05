Élections : la ville de Saint-Étienne recherche d'urgence 404 assesseurs

Un double scrutin vaut bien de doubler ses moyens ! En vue des prochaines élections régionales et départementales, la ville de Saint-Étienne dans la Loire recherche le double du nombre d'assesseurs habituels : 404 volontaires à trouver d'ici le premier tour le 20 juin prochain.

Deux scrutins, deux fois plus de moyens : pour les mairies qui doivent organiser les élections régionales et départementales les 20 et 27 juin prochain, cela ressemble fort à un cauchemar d'organisation. Exemple à Saint-Étienne, dans la Loire, qui recherche 404 assesseurs au lieu des 202 habituels.

On vote deux fois les 20 et 27 juin prochain, et sur le terrain, cela signifie des équipes dédoublées dans les 101 bureaux de vote de Saint-Étienne. La mairie va mutualiser la plupart des présidents de bureaux et des secrétaires, mais pas pour les assesseurs (deux par bureau). Il en faut donc 404, un nombre qui dépasse largement les équipes que fournissent habituellement les équipes de campagne.

La ville de Saint-Étienne lance donc un appel citoyen à tous les volontaires : quelque soit votre âge, votre travail, si vous êtes inscrit dans la commune, vous pouvez candidater pour devenir assesseur bénévole. Aucune compétence n'est requise. Sur place, votre rôle consiste à tamponner les cartes d'électeurs, faire signer la liste d'émargement, et observer le déroulé du vote.

Reste la question de la vaccination. Le conseil scientifique recommande fortement que les assesseurs soient vaccinés. La mairie de Saint-Étienne met en place une procédure accélérée et facilitée pour les personnes volontaires : "sur Doctolib, on peut s'inscrire en cochant la nouvelle case "membre d'un bureau de vote. Il faut demander en mairie une attestation dérogatoire, détaille Gilles Artigues, premier adjoint. Sinon les services de préfecture ont mis en place des créneaux spécifiques pour le weekend du 5 et 6 juin, à partir d'une liste que nous lui présenterons. Il faut donc nous contacter"

Numéro du service élection de la ville de Saint-Étienne, pour candidater : 04 77 48 60 60

Si vous n'êtes pas vacciné à temps mais que vous êtes volontaire pour être assesseur, la ville de Saint-Étienne vous encourage à réaliser un test 48h avant le scrutin. Des autotests seront également présents dans les bureaux de vote pour les présidents, secrétaires et assesseurs.

Deux parcours au sein des bureaux de vote

La ville de Saint-Étienne doit également doubler ses moyens matériels, avec deux fois plus d'isoloirs et d'urne de vote à fournir. Concrètement, à l'intérieur du bureau de vote, deux parcours vous seront proposés, l'un pour voter aux régionales, l'autre aux départementales, avec une signalétique et un code couleur.

Certains bureaux de vote vont changer de lieu, car trop petits. Ils sont 36 dans ce cas à Saint-Étienne. Par exemple, si vous avez l'habitude de voter à la Bourse du Travail, cette année, vous devrez aller au Musée d'Art et d'Industrie.

Sur place, tout va se dérouler comme l'année dernière, pour l'élection municipale : masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition.