Un député peut-il faire une campagne électorale en distribuant des masques ?

Laurent Garcia, maire de Laxou et toujours député de Meurthe-et-Moselle, a dû justifier ses comptes de campagne et ses distributions de masques chirurgicaux pendant les municipales devant le tribunal administratif de Nancy. Le juges se prononceront d’ici dix jours sur la validité de l’élection.

Les habitants de Laxou sauront dans dix jours s’ils doivent retourner aux urnes pour élire un maire en 2021. L’audience devant le tribunal administratif de Nancy, ce jeudi 7 janvier, a évoqué les distributions de masques chirurgicaux par le député Laurent Garcia pendant la campagne électorale des municipales à Laxou.

La maire sortante, Laurence Wieser, et ses colistiers, battus de seulement 33 voix en juin, accusent le député d’avoir distribué des masques en porte-à-porte durant les élections municipales, notamment quand il n’y avait de masque «nulle part». Des masques qui auraient été commandés en février à un privé. Laurent Garcia a acheté des masques avec le pécule de l’Assemblée nationale puis a remboursé avec ses propres deniers.

A l’issue de l’audience devant le tribunal administratif de Nancy, le député Modem apparenté LREM s’est exprimé pour la première fois sur cette procédure et sur ces distributions de masques : «Les conclusions de Mme le rapporteur public sont claires et tous les arguments qui avaient été mis en avant par l'attelage bancal et contre nature de Mme Wieser et M. Baumann, après avoir été sanctionnés par les urnes, le rapporteur public évacue leurs accusations».

C'est très surprenant d'avoir un député qui fait du porte-à-porte pour distribuer des masques

Pour Maitre Pierre-Etienne Lehmann, qui défend les conseillers municipaux d’opposition de Laxou avec maitre Claude Richard, la pratique électorale du député a faussé le scrutin et il demande l’annulation de l’élection municipale de juin 2020 : «C’est à une époque où même les pharmacies n'ont pas de masques et quand vous avez le député qui se présente à votre porte pour vous donner un masque, ça ne s'est pas produit dans les autres communes. Si, plus tard, bien plus tard, et c'est quand même très surprenant d'avoir un député qui fait du porte-à-porte pour distribuer des masques, ça a nécessairement une influence sur le scrutin».

La rapporteuse générale ne voit pas de «manœuvre» susceptible de remettre en cause l’élection, tant sur la distribution de masques que sur les affiches ou les cartes de vœux du député en 2020.

Délibéré dans dix jours

Le tribunal administratif rendra son délibéré dans dix jours. En cas d’annulation de l’élection à Laxou, les Laxoviens pourraient être amenés à voter à nouveau dans un délai de trois mois.

La candidate battue en juin, Laurence Wieser n'était pas présente à l'audience, «ces actes sont des pratiques d'un autre temps que je ne souhaite plus voir. C'est vraiment travailler pour sa pomme et pas pour le bien commun.» avait-elle annoncé sur France Bleu après voir déposé son recours début juillet 2020.