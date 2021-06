Elections : le taux de participation est estimé à 33,85% à 17h dans le Vaucluse

Selon la préfecture, le taux de participation est en légère hausse au second tour des élections régionales et départementales dans le Vaucluse. Il s'établit à 33,85%, contre 31,50 au premier tour.

Les électeurs vauclusiens se sont davantage mobilisés au second tour des élections départementales et régionales - par rapport au premier tour. Mais à peine... Le taux de participation à 17h s'établit au second tour à 33,85%, contre 31,50% au premier tour.

Un chiffre à comparer au second tour des élections de 2015, où le taux de participation s'élevait à 54,70% au second tour des élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur.