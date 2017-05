Élections législatives en Côte-d'Or : gros plan sur la première circonscription

La campagne des législatives a été officiellement lancée, depuis le 22 mai dernier, soit il y a un peu moins d'une semaine. En Côte-d'Or, soixante-huit candidats sont en lice pour briguer les mandats de députés des cinq circonscriptions. On s'intéresse aujourd'hui à la première d'entre elle.

Le coup d'envoi de la campagne pour les élections législatives a été officiellement donné le 22 mai dernier. Depuis, les 68 candidats en lice pour briguer le mandat de député de Côte d'Or dans les 5 circonscriptions du département sont maintenant chacun en campagne, ils boitent, tractent et vont au contact de la population. Une campagne qui prendra fin le 10 juin prochain, soit la veille du premier tour des élections.

Cinq candidats de la première circonscription ont la parole

On donne la parole aujourd'hui aux 5 candidats des grands partis (LR, PS, EM, FN et France Insoumise) qui briguent la première circonscription de Côte d'Or, c'est à dire les cantons de Dijon V, VI, VII et Fontaine les Dijon.

Les Français attendent du renouvellement

À droite, deux candidats se livrent bataille, Anne Erschens, investie par Les Républicains, et François-Xavier Dugourd, dissident et très ancré sur le territoire depuis plus de quinze ans, qui a quand même décidé de présenter sa candidature. Et pour sa première candidature, Anne Erschens compte bien se servir justement de sa nouveauté : "On a un profil plutôt société civile et de nouvelle méthodes de faire de la politique. Mettre de nouveaux candidats permettra d'être moins ancré dans ces petits privilèges qui ont bénéficié à plusieurs générations de députés et dont les Français ne veulent plus maintenant", analyse-t-elle.

De son côté François-Xavier Dugourd se voit davantage comme "le candidat naturel", et bien qu'il n'est pas été "investi par Paris", il se dit "investi par le territoire". Un territoire qu'il connaît bien et un département dans lequel il est élu depuis plus de quinze ans.

Des candidats concurrents...issus de la même majorité

À gauche, on voit s'affronter des candidats qui sont issus de la même majorité municipale, comme Sladana Zivkovic, candidate investie par le Parti Socialiste et adjointe à la mairie de Dijon, et Didier Martin, candidat de La République En Marche et également adjoint à la mairie de Dijon. Cependant, Didier Martin ne pense pas à la concurrence : "Il y a longtemps que nous travaillons ensemble, nous sommes tous les deux sur la ligne de départ, il n'y a pas de favoris, chacun va proposer ses idées et ses mesures", note-t-il.

Rétablir la police de proximité et la sécurité au sens plus général

De son côté, justement, Sladana compte bien continuer le combat de François Hollande. "Nous souhaitons développer l'emploi et encourager l'emploi par l'aide apporté au PME, qui représentent 99 % de notre tissu économique. Nous voulons aussi rétablir la police de proximité, au plus proche des habitants, et la sécurité au sens plus général au vu des attentats et du terrorisme qui nous assaille notamment au niveau européen", ajoute-t-elle.

La moralisation de la vie publique au cœur de la campagne

Et justement la moralisation de la vie publique est au cœur de la campagne, d'autant plus après que le Canard Enchaîné ait révélé les activités immobilières de Richard Ferrand, le ministre de la cohésion territoriale, qui avait décidé de louer les bureaux de la mutuelle qu'il dirigeait à une SCI dont la gestionnaire est sa compagne. Un point des plus importants pour Isabelle Delyon, la candidate FN aux législatives pour la première circonscription : "Il y a toujours des problèmes et des failles, alors qu'il faudrait que les notes de frais des députés soient davantage justifiées, par exemple, de même que les compétences et les temps passés, pour moi, c'est la base", explique-t-elle.

Tractage et tour de l'Ouche à vélo

Pour faire valoir leurs idées et se rapprocher des électeurs, certains candidats ont décidé de faire campagne de manière plutôt originale. C'est le cas d'Arnaud Guvenatam, le candidat investi par La France Insoumise, qui a démarré sa campagne avec une balade à vélo sur les bords de l'Ouche. "Le but est d'aller rencontrer les citoyens sur les places, ils s'approprient eux-mêmes le débat et l'orientent selon les questions qu'ils se posent", explique-t-il. La vallée de l'Ouche n'a pas non plus été choisie au hasard : "C'est une manière de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de rupture de territoire entre l'urbain, le péri-urbain et le rural", ajoute le candidat.

LA LISTE DES CANDIDATS DE LA PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION

Fatima Arji : DLF (Debout la France) / Domitille de Bronac/ Patrick Delezenne : UPR (Union populaire républicaine) / Isabelle Delyon : FN (Front national) / François-Xavier Dugourd : LR (Les Républicains) dissident / Anne Erschens : LR-UDI (Union des démocrates et indépendants) / Christiane Estève : M100% (Mouvement 100%) / Ghislaine Fallet : PA (parti animaliste) / Arnaud Güvenatam : FI (La France insoumise) / Delhia Havot / Yasmin Kaya : PEJ (Parti Egalité Justice) / Christian Marchet : LO (Lutte ouvrière) / Didier Martin : La République En Marche (REM) / Olivier Muller : EELV (Europe Écologie Les Verts) / Massar N'Diaye : DVG (Divers gauche) / Marie Poinsel : PCF (parti communiste) / Sladana Zivkovic : PS (Parti socialiste).