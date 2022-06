Législatives 2022 : 11 candidats s'affrontent dans la 4e circonscription de la Loire

11 candidats s'affrontent pour le siège de député de la 4ème circonscription de la Loire, celle de l'Ondaine-Pilat. France Bleu Saint-Étienne Loire vous présente les forces et les enjeux dans cette circonscription.

France Bleu Saint-Étienne Loire fait le portrait de la 4ème circonscription de la Loire, celle de l'Ondaine-Pilat. Située au Sud du département, elle comprend notamment une partie de Saint-Étienne, la Ricamarie, Firminy, Bourg-Argental, le Chambon-Feugerolles, Pélussin et Saint-Genest-Malifaux. 11 candidats s'affrontent pour le siège de député.

Un affrontement entre continuité et nouveauté

Un affrontement se dessine dans cette circonscription entre continuité et nouveauté. La continuité c'est Dino Cinieri, 66 ans Le député sortant Les Républicains brigue un cinquième mandat. Face au vieux briscard bien implanté, une nouvelle tête : Shannon Seban, 26 ans, candidate de la majorité présidentielle. Née en région parisienne, passée par l'école de management de Lyon et l'ENA, elle n'a pas de véritable ancrage local, mais on l'a vue battre la campagne ces dernières semaines pour tenter de décoller l'étiquette de parachutée qui lui colle à la peau.

À gauche, la Nouvelle union populaire écologique et sociale présente Bernard Paemelaere. Travailleur social retraité, sans mandat, il veut peser notamment sur un créneau : remettre de l'humain dans les services publics comme la CAF et l'hôpital. La 4ème circonscription, c'est aussi l'une des deux seules de la Loire à avoir une candidate de l'Union des Démocrates Musulmans Français : Aïcha Bint Zayd, adversaire désignée du parti nationaliste Reconquête que représente Jean-Baptiste Rouquerol. 6 autres candidats briguent le mandat de député de la circonscription de l'Ondaine et du Pilat.

Tous les candidats

LO : Sauveur CUADROS

NUPES (LFI) : Bernard PAEMELAERE

LR : Dino CINIERI

LREM : Shannon SEBAN

Reconquête : Jean-Baptiste ROUQUEROL

RN : Anthony GIBERT

Parti animaliste : Véronique VIDAL

Droite souverainiste : Sylvain VIGOUROUX

Parti radical de gauche : Sana BELMOUDEN

Ecologistes : Pascal THOMAS

Union des Démocrates Musulmans Français : Aïcha BINT ZAYD