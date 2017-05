Elections législatives 2017: au moins une femme parmi les six futurs députés de la Loire ?

Une élection n'est jamais jouée d'avance, mais sauf coup de théâtre il y aura au moins une femme parmi les six futurs députés de la Loire. Elle sera vraisemblablement élue dans la cinquième circonscription, celle du roannais où sur douze candidats, huit sont des femmes!

Sauf très grande surprise, il y aura au moins une femme parmi les six futurs députés de la Loire ! Dans la cinquième circonscription ligérienne, celle de Roanne où nous serons en direct ce jeudi soir pour notre quatrième débat des législatives en partenariat avec le journal La Tribune Le Progrès , les principales formations politiques ont en effet choisi une femme pour mener cette bataille des législatives: Clotilde Robin pour les Républicains, Brigitte Dumoulin au Parti Socialiste, Sarah Brosset investie par le Front National, Nathalie Sarles qui représentera la République en Marche ou Véronique Rakose-Truchet désignée par la France Insoumise. Toutes seront nos invitées ce soir de 18h30 à 20h. Mais si aucune femme n'a jusqu'ici été élue directement député dans la Loire sous la Veme République, l'une d'elles à déjà bel et bien incarné cette fonction.

Liliane Vaginay, seule député ligérienne femme de la Veme république

"Je suis devenue député du jour au lendemain! C'était impressionnant pour une élue de la ruralité comme moi de se retrouver dans cette énorme machine qu'est l'Assemblée Nationale, mais je me suis rapidement adaptée. Il faut dire que tous mes collègues étaient très gentils avec moi, nous avons toujours travaillé en bonne entente. Je ne me suis jamais sentie rabaissée par ce que j'étais une femme, et j'ai vécu mon rôle de député comme je l'ai voulu: à Paris mais aussi dans toute ma circonscription où j'ai multiplié les permanences pendant deux ans."

En juin 2002, Liliane Vaginay suppléante de la tête de liste UMP Pascal Clément lors des élections législatives. Ce dernier ayant ensuite été nommé ministre de la Justice du gouvernement Villepin , elle est donc devenue députée de la Loire de juillet 2005 à juin 2007. Dix ans après Liliane Vaginay, seule député ligérienne femme de la 5eme république garde un bon souvenir de cette expérience:

"L'essentiel, c'est d'être passionné par ce que l'on fait, moi j'aimais me sentir utile et être à l'écoute des gens. Petit à petit, les choses progressent: à chaque nouvelle élection il y a de plus en plus de femmes élues et c'est tant mieux!"

Il est à souligner qu'une autre femme a été la toute première député ligérienne de l'Histoire, mais sous la IVeme république: Denise Bastide, militante communiste et grande figure de la Résistance a été élue député de la Loire en octobre 1945, devenant l'une des 33 premières femmes à entrer pour la première fois à l'Assemblée Nationale, une rue de St Etienne porte d'ailleurs son nom...