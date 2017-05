Elections législatives 2017 : La députée sortante face à de nouvelles têtes dans la 2e circonscription de Seine-et-Marne

C'est une bataille de femmes qui s'annonce dans la 2e circonscription de Seine-et-Marne. Marie Garcia (FN) et Estelle Rousseau (LREM), les deux plus sérieuses rivales de Valérie Lacroûte, la députée sortante (LR), sont deux novices en politique portées par les résultats de la présidentielle.

5 cantons composent cette circonscription du sud de la Seine-et-Marne : La Chapelle-la-Reine, Château-Landon, Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage-Préaux, Nemours.

Et aux dernières législatives, au premier tour, c'était la candidate socialiste qui était arrivé en tête , suivi de près par Valérie Lacroûte, le FN était loin. A la présidentielle toujours au premier tour c'est Emmanuel Macron qui a terminé premier talonné par François Fillon et Marine le Pen, tous à plus de 20 % des voix, suivi de Jean-Luc Melanchon à près de 17%, et autour de 5% Benoit Hamon et Nicolas Dupont-Aignan.

Valérie Lacroûte, face à la nouveauté

En face à la maire de Nemours, des novices en politique. Ce qui rend le scrutin particulièrement incertain. Va -t-on sentir le rejet des partis traditionnels dont pourrait souffrir la députée sortante ou justement les électeurs vont-il préférer ce qu'ils connaissent?

Vont -ils faire confiance à Estelle Rousseau, récemment investi par LREM, qui porte le projet Macron ? Cette quadragénaire, chef de projet veut incarner le renouveau que seul pourrait donner une majorité au parlement.

Un enjeu national, c'est aussi l'analyse de Marie Garcia pour le FN. Cette chef d'entreprise de 42 ans mise sur les thèmes récurrents du Front National désertification rurale défense des services publics, insécurité.

Et du coté de la gauche

Ce sera compliqué . Le candidat de la France insoumise Renaud Hamard veut surfer sur le bon score de Mélanchon au 1er tour mais il n'y a pas eu d'accord avec le représentant du PC David Allaert. Tout cela sans oublier la candidature de Rosa de la Fuente Europe Ecologie les Verts soutenue par le PS.

Triangulaire, quadrangulaire ?

Les deux scénarios sont possibles. Pour se maintenir au deuxième tour, il faut franchir la barre des 12,5 % d'inscrits, et si on se réfère au résultat du premier tour des présidentielle Valérie Lacroûte, Estelle Rousseau, Maria Garcia et Renaud Hamard sont tous les quatre susceptibles de franchir ce palier.

Découvrez tous les candidats de la 2e circonscription de Seine-et-Marne

1. Marie Garcia (FN) 2. Rose de la Fuente (ECO) 3. Renaud Hamard (FI) 4. Elodie Broch (EXG), 5. Estelle Rousseau (REM) 6. Patricia Grimeau (EXG) 7. Sylvie Henry (REG) 8. Juanito Durosset (ECO) 9. Jean-Marc Champniers (DLF) 10. Valérie Lacroute (LR) 11. Fabien Champagne (DIV) 12. David Allaert (COM).