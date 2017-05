Elections législatives 2017 : la guerre des gauches dans la 5e circonscription du Val-d'Oise

Le député socialiste sortant de la 5e circonscription du Val-d'Oise, Philippe Doucet, profitera-t-il de la guerre des gauches ? En face de lui, 12 candidats dont Françoise Pacha-Stiegler pour la France insoumise et le communiste Dominique Lesparre, maire de Bezons qui pourraient fausser le jeu.

La 5e circonscription correspond exactement aux communes d'Argenteuil, troisième ville d'Ile-de-France et de Bezons, la plus ancienne ville communiste de France. Treize candidats se sont déclarés pour les prochaines législatives.

Le député PS sortant, Philippe Doucet, est dans la course. Georges Mothron, 68 ans, n'y est pas. Le maire LR d'Argenteuil avait pourtant été désigné par son parti Les Républicains pour être candidat à ces législatives de juin 2017. Il aurait peut-être pu faire basculer la circonscription à droite. Mais voilà, il ne se présente pas. Il ne fera pas un quatrième mandat de député. Il ne veut pas perdre son fauteuil de maire, ce que la loi sur le cumul lui imposerait en cas de victoire. Il passe la main à son adjoint à l'urbanisme, Gilles Savry. Moins connu, ce dernier risque d'avoir plus de mal à s'imposer.

Le député PS sortant, Philippe Doucet, veut incarner la gauche du quotidien

Le socialiste Philippe Doucet, ancien maire d'Argenteuil, est un proche de Manuel Valls dont il a été le porte-parole à la primaire. Il veut incarner "la gauche du quotidien" face à la gauche insoumise. C'est d'ailleurs son slogan.

Le problème, c’est qu’il a appelé à voter pour Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle et qu'il s’est attiré les foudres d’une partie des militants et des sympathisants socialistes. Pourtant, cela n’a pas suffi à La République en Marche, qui a décidé de présenter une candidate face à lui : Fiona Lazaar, 31 ans est nouvelle en politique. Elle a intégré le mouvement présidentiel il y a à peine un an et elle espère rallier tous les électeurs désireux de voir une Assemblée nationale renouvelée.

La guerre des gauches

A Argenteuil et à Bezons, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon est arrivée largement en tête au premier tour de la présidentielle, avec un tiers des voix. Sa candidate locale, Françoise Pacha-Stiegler, fonctionnaire territoriale à la retraite, espère bien récolter autant de succès. Mais les voix de Jean-Luc Mélenchon sont dispersées dans cette circonscription. Elle incarne la rupture dans l’ex Front de gauche. Le Parti communiste présente donc son propre candidat, l'actuel maire de Bezons, Dominique Lesparre.

La division à gauche et une possible concurrence des Verts d'EELV pourraient bien amener le Front National, bien implanté sur la circonscription, à être présent au second tour.

Une triangulaire ou peut-être même une quadrangulaire sont donc possibles pour le second tour dans la 5e circonscription du Val-d'Oise.

Découvrez tous les candidats de la 5e circonscription du Val-d'Oise.

Candidatures 1er tour :