Elections législatives 2017 - Le député sortant Nicolas Dupont-Aignan pourrait payer cher son rapprochement avec le FN

Nicolas Dupont-Aignan pourrait payer au prix fort son rapprochement avec Marine Le Pen au second tour de la Présidentielle. Pour les législatives de 2017, le maire de Yerres brigue un cinquième mandat de député dans la 8e circonscription de l'Essonne.

Le député sortant de la 8e circonscription de l'Essonne, Nicolas Dupont-Aignan, est candidat à sa succession. Maire de Yerres depuis 1997, le président de Debout la France a toujours été élu haut la main. Qu'en sera-t-il pour ces législatives en 2017? Nicolas Dupont-Aignan va-t-il payer son rapprochement d'entre les deux tours de la présidentielle avec Marine Le Pen ?

Nicolas Dupont-Aignan gardera-t-il son titre de maire "le mieux élu de France"

Le président de Debout la France avait été élu avec plus de 61% des voix au second tour des législatives de 2012. Il avait obtenu 77% des voix aux élections municipales dès le premier tour en 2014. Ses électeurs avaient apprécié une commune désendettée, un centre ville rénové et une police municipale très présente.

Mais voilà, la donne a peut-être changé depuis que Nicolas Dupont-Aignan s'est affiché avec la patronne du Front National et a tendu la main à Marine Le Pen entre les deux tours de la présidentielle. Dans sa ville, à Yerres, les manifestations se sont multipliées. A chaque fois plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour crier leur honte. Pour elles, Nicolas Dupont-Aignan a trahi et déshonoré la circonscription. Nombreux sont ceux qui ont même demandé sa démission et plusieurs élus locaux l'ont lâché.

Y aura-t-il un impact dans les urnes ?

Difficile de le savoir. Une manifestation est prévue samedi à l'appel des "Idiot utiles". Des "Idiots" qui se déclarent pas amnésiques et qui sont bien décidés à ne pas donner leur voix au député-maire.

Les autres candidats

En face de Nicolas Dupont-Aignan, ils sont 14. Le Front National a investi Benjamin Boucher. Les mauvaises langues affirment que c'est le président de Debout la France qui aurait demandé à Marine Le Pen d'aligner un candidat FN dans sa circonscription, pour rassurer ses électeurs. Du côté des Républicains, on trouve Irvin Bida, 30 ans, ancien collaborateur de jean-Louis Borloo.

Mais le vrai danger pour Nicolas Dupont-Aignan vient peut-être de La république en Marche. Il est représenté par Antoine Pavamani, 37 ans, ancienne plume de Manuel Valls. A Yerres, au second tour de la Présidentielle, il faut se souvenir qu'Emmanuel Macron a rassemblé plus de 68% de voix.

Candidatures 1er tour :

Essonne - 8ème circonscription