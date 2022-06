Élections législatives 2022 : avec deux candidats qualifiés la Nupes savoure de "très jolis scores" en Mayenne

Avec deux candidats qualifiés au second tour des élections législatives, sur trois circonscriptions, la Nupes mayennaise célèbre ce dimanche soir une première victoire. Une cinquantaine de militants, réunie à l'issue du premier tour, se veut optimiste pour le second tour.

Avec deux candidats au second tour des élections législatives, sur trois circonscriptions, la Nupes mayennaise estime avoir remporté une "belle victoire" pour cette première étape. Ils étaient une cinquantaine de militants de la Nouvelles union populaire écologique et sociale (Nupes) réunis ce dimanche soir à l'issue du premier tour de ces législatives pour savourer le score de leurs candidats.

La Nupes qualifiée dans la 1ère et 2e circonscription

La coalition de la gauche est encore dans la course au second tour des législatives en Mayenne, avec deux candidats qualifiés. Dans la première circonscription, le député PS sortant Guillaume Garot est même passé tout près d'une réélection dès le premier tour.

La deuxième circonscription, aussi, verra un candidat Nupes disputer le second tour : l'écologiste Gregory Boisseau obtient 23,89% des voies derrière la candidate de la majorité présidentielle. "Ce n'est pas entièrement une surprise", estime Bertrand Rio, militant écologiste. "On espérait bien avoir ce score là et on s'aperçoit que quand on travaille ensemble on arrive à atteindre ces scores, même si ce n'est pas facile dans ce département rural donc très conservateur."

En revanche, c'est terminé pour la troisième circonscription, le député sortant Yannick Favennec (Horizons) est réélu dès le 1er tour. La candidate Insoumise Marion Detais récolte tout de même 19,33% des voies. "Marion a fait un très joli score, elle termine deuxième devant le Rassemblement National", relativise Aurélien Petitfils, militant La France Insoumise (LFI). "Ce qu'il faut retenir, c'est que l'opposition à Emmanuel Macron dans le Nord-Mayenne, c'est la Nupes."

Les Français vont se dire ce soir, ce n'est pas le parti présidentiel qui est en tête. Je pense que ça peut créer une belle dynamique - Aurélien Petitfils, militant LFI

À l'issue de ce premier tour, la Nupes mayennaise savoure donc des résultats "très prometteurs". Marc Bougardier, lui aussi militant de La France Insoumise, évoque un "raz-de-marée". "Mais il y a une petite déception c'est sûr, il manque une petite vague de plus pour vraiment tout submerger." Ils sont encore nombreux à croire en une possible majorité à l'Assemblée Nationale. "On l'espère toujours, après on sait que ça va être très compliqué surtout au vue des résultats de ce soir", constate Stéphane Loustgarten, militant Insoumis. "On a malheureusement ce taux d'abstention qui nous fait beaucoup défaut." L'objectif pour cet entre-deux-tour va donc être de mobiliser la population.

Ça montre que l'union de la gauche qu'on cherche depuis des années fonctionne - Katell Morice militante Nupes

Si cette soirée organisée par la Nupes a des airs de fête, c'est aussi car les militants célèbrent le succès de leur alliance, née quelques semaines plus tôt. "Cette coalition, c'est un pari plus que réussi, la preuve là il y a des gens de tous les partis politiques, on ne s'est jamais autant parlé que depuis un mois", se félicite Aurélien Petitfils, militant LFI.