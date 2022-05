Élections législatives 2022 : la liste complète des candidats dans le Gard

Il y a six circonscriptions dans le Gard. Voici la liste complète des candidats aux prochaines élections législatives dans le département.

Les candidatures en vue du premier tour des élections législatives pour les six circonscriptions électorales du département du Gard ont été déposées en préfecture du 16 au 20 mai 2022. Ils seront au final 68 candidats à se présenter dans le Gard, soit onze en moyenne dans chacune des six circonscriptions. C'est la quatrième, celle d'Alès, qui semble la plus convoitée avec treize candidats. L’ordre des panneaux d’affichage a été déterminé par un tirage au sort qui s’est déroulé le vendredi 20 mai à 18 heures 30 en préfecture.

La date du premier tour de l’élection des députés est fixée au dimanche 12 juin 2022 et celle du second tour au dimanche 19 juin 2022.

La liste figurant ci-dessous a un caractère provisoire dans l’attente de l’épuisement des délais de recours et des éventuels récépissés définitifs qui restent à délivrer.

Première circonscription

François Dumas (Renaissance, députée sortante)

Yoann Gillet (Rassemblement national)

Sarah Ausseil (Le mouvement de la ruralité)

Érick Cavaglia (Reconquête)

Evrad Zaouche (Sans étiquette)

Véronique Gardeur-Bancel (Les Républicains)

Isabelle Leclerc (Lutte Ouvrière)

Yannick Cogo (Parti animaliste)

Naïma Ouateli (Union des démocrates musulmans français)

Charles Menard (Nupes - La France Insoumise)

Alain Moula (Concertation citoyenne)

Sylvie Danjou (Mouvement des écologistes libres)

Première circonscription du Gard

Deuxième circonscription

Deuxième circonscription du Gard

Troisième circonscription

Troisième circonscription du Gard

Quatrième circonscription

Quatrième circonscription du Gard

Cinquième circonscription

Cinquième circonscription du Gard

Sixième circonscription