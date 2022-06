Législatives 2022 : les gagnants, les perdants, toutes les réactions après le second tour en Béarn

À l'issue du 2nd tour des élections législatives, les électeurs béarnais ont choisi deux candidats de la majorité présidentielle, les sortants Josy Poueyto et Jean-Paul Mattéi, l'insubmersible et non-aligné David Habib, et Iñaki Echaniz, candidat de la NUPES, dans la 4e circonscription.