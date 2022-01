Élections législatives 2022 : mode d'emploi du premier tour

Quel est le mode de scrutin ?

Les députés sont élus au suffrage universel direct par les électeurs français inscrits sur les listes électorales. Le mode de scrutin est un scrutin majoritaire à deux tours et par circonscriptions.

Pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir :

plus de 50 % des suffrages exprimés (qui désignent l'ensemble des bulletins de vote déposés dans l'urne, déduction faite des votes blancs (absence de bulletin de vote ou bulletin de vote sans indication) et des votes nuls (bulletins de vote déchirés ou annotés))

et un nombre de voix au moins égal à 25 % du nombre des électeurs inscrits.

Si aucun candidat n'est élu dès le premier tour, un second tour est organisé une semaine plus tard.

Où et quand voter ?

En métropole, les bureaux de vote seront ouvert à 08h et fermeront à 19h. Dans certaines grandes villes, les bureaux resteront ouverts jusqu'à 20h. En outre-mer, le vote débutera dès le samedi dans certains territoires : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon et en Polynésie française. À La Réunion, Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, il se déroulera comme en métropole.

Qui peut voter ?

Pour voter, il faut avoir la nationalité française, être majeur, jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur les listes électorales. En 2021 selon l'Insee, 47,9 millions d'électeurs étaient inscrits sur le territoire national, hors Nouvelle-Calédonie, dont 1,4 million résidant hors de France et inscrits sur une liste consulaire.

La démarche de demande d'inscription sur les listes électorales dépend de votre situation :

Comment voter ?

Le jour du vote, vous devez présenter une pièce d’identité, sauf dans les communes de moins de 1.000 habitants, où la carte d’électeur suffit. Les électeurs auront à leur disposition dans les bureaux de vote des bulletins au nom de chaque candidat.

Il est possible de voter :

Soit en se rendant en personne au bureau de vote

Soit par procuration

Quand seront communiqués les résultats ?

Aucun résultat, hormis ceux concernant l'abstention, ne pourra être communiqué avant la fermeture du dernier bureau de vote, à 20h, y compris ceux des collectivités où le scrutin se sera déroulé la veille, sous peine d’une amende de 75.000 euros. Les résultats officiels définitifs du premier tour seront proclamés par le Conseil constitutionnel.

Quid du second tour ?

Le 19 juin, le second tour opposera :

Les deux candidats qui sont arrivés en tête dans les circonscriptions

Les candidats suivants, à condition d'avoir obtenu un nombre de voix au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

Au second tour, le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix est élu. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est élu.