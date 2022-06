Élections législatives 2022 : mode d'emploi du scrutin en Indre-et-Loire

En Indre-et-Loire, où et comment voter lors des deux tours des élections législatives 2022, les 12 et 19 juin ? Et comment sont élus les cinq candidats ? France Bleu Touraine vous donne les informations utiles de ce scrutin.

Le premier tour des élections législatives se déroule ce dimanche 12 juin. Le deuxième se tiendra une semaine plus tard, le dimanche 19 juin. C'est donc le moment d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale pour les cinq prochaines années, soit ceux qui votent les lois de notre pays. En Indre-et-Loire, cinq sièges sont en jeu, l'équivalent des cinq circonscriptions de notre département. France Bleu Touraine vous détaille ce qu'il y a à savoir sur le scrutin.

Où et quand voter ?

En Indre-et-Loire, vous pourrez voter dans l'un des 561 bureaux de vote du département lors des deux tours de 8 heures à 18 heures, et jusqu'à 19 heures dans certaines villes : Tours, La Riche, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps, Montlouis-sur-Loire et Saint-Avertin.

Combien d'électeurs en Indre-et-Loire ?

Environ 440.000 électeurs sont inscrits sur les listes électorales du département, soit près de 72% de la population.

Combien de candidats aux législatives ?

Cinq candidats seront élus à l'issue des élections législatives. Au départ, 46 candidats sont en lice répartis sur les cinq circonscriptions.

Les candidats de la 1re circonscription (Tours)

Les candidats de la 2e circonscription (l'amboisie)

Les candidats de la 3e circonscription (le lochois)

Les candidats de la 4e circonscription (le chinonais)

Les candidats de la 5e circonscription (autour de Château-la-Vallière)

Comment un candidat se qualifie au second tour ?

Pour se qualifier lors du premier tour, il faut que plus de 12,5% des électeurs inscrits sur les listes électorales votent pour le candidat. Ce qui veut dire qu'au second tour, il pourra y avoir plus de deux candidats, tout dépend de la participation. En 2017, cela n'était pas arrivé en Indre-et-Loire, seuls deux candidats s'étaient affrontés au second tour dans chaque circonscription. Au second tour, c'est plus classique : le candidat avec le plus de voix remporte le scrutin.

Quand sont donnés les résultats ?

Les résultats sont dévoilés à partir de 20 heures.