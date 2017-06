Infos pratiques : les élections législatives en cinq questions

Les 11 et 18 juin prochains, les Français sont de nouveau appelés aux urnes. Cette fois-ci, ce n’est pas pour élire leur Président, mais les 577 députés qui les représenteront à l’Assemblée nationale. Explications.

Les Français sont appelés aux urnes les 11 et 18 juin (excepté pour les Français de l'étranger, qui votent dès le 4 juin pour le premier tour) pour les élections législatives en vue d'élire les 577 députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale. Ces élections ont lieu tous les cinq ans.

Qui sont les candidats ?

Cette année ils sont 7.882 candidats à se disputer 577 sièges de députés. Mais quelles conditions faut-il remplir pour se présenter aux législatives ? Avant tout, il faut impérativement être majeur, avoir un casier judiciaire vierge et ne pas faire l'objet d'une peine d'inéligibilité ni être en incapacité électorale. Les candidats ne sont pas obligatoirement inscrits sur la liste électorale d’une des communes de la circonscription dans laquelle ils se présentent, mais doivent respecter un certain nombre de règles. À commencer par ne pas exercer une fonction qui soit incompatible avec le mandat de député. Ils ne peuvent donc ni être maire, maire délégué ou adjoint du maire, ni président ou vice-président des conseils régionaux et départementaux. C'est le résultat de la loi sur le non-cumul des mandats entrée en vigueur le 31 mars dernier. Si c'est le cas, le député élu est démissionnaire d'office de son mandat le plus ancien.

Combien de candidats pour chaque parti ?

La République en Marche! (REM) présente 461 candidats et ses alliés du MoDem 76. Les Républicains (LR) ont investi 480 candidats, les centriste de l'UDI 148 et le Front national 571. La France insoumise présente 556 candidats, le PS 414 et le PRG 62, les écologistes toutes formations confondues 911, le PCF 461, Debout la France 388 et l'extrême gauche 664. Les autres se répartissent notamment entre divers gauche, divers droite et sans étiquette.

Législatives : les couleurs politiques des 7882 candidats © Visactu - Visactu

Vous voulez connaitre les candidats qui se présentent dans votre circonscription ? Accédez à notre module de recherche commune par commune.

Quelles sont les conditions à remplir pour voter ?

Le scrutin législatif est ouvert à tous les électeurs des scrutins nationaux. Il faut être âgé de 18 ans au moins la veille du premier tour du scrutin, être de nationalité française et être inscrit sur une liste électorale. Les étrangers (ressortissants de l’Union européenne et de pays tiers) ne sont pas autorisés à voter aux élections législatives.

Quel dispositif de sécurité ?

Afin de garantir le bon déroulement des législatives, le gouvernement va déployer le même dispositif de sécurité que lors de l'élection présidentielle. "Au total, 50.000 policiers et gendarmes, auxquels s’ajouteront les militaires de l’opération 'Sentinelle', seront engagés pour assurer la sécurisation de près de 67.000 bureaux de vote", indique un communiqué publié ce jeudi par le ministère de l'Intérieur.

Quelles sont les informations pratiques à connaître pour le jour du vote ?

Le jour du vote, pensez à vous munir de votre pièce d'identité ainsi que de votre carte électorale. Attention, la carte électorale ne remplace pas la carte d'identité qui elle, est obligatoire, sauf dans les communes de moins de 1.000 habitants.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h et fermeront à 18h, soit une heure plus tôt que pour le scrutin présidentiel. Mais des dérogations préfectorales permettent d'allonger la période d'ouverture. A Paris, les bureaux de vote fermeront tous à 20h. C'est aussi le cas à Lyon, Bordeaux, Monptellier, Cannes et Toulouse, entre autres. Ainsi que dans la plupart des communes limitrophes de celles-ci. En revanche Lille ou Dijon, notamment, ne repousseront l'horaire officiel que d'une heure puisque leurs bureaux de vote fermeront à 19h.

En cas de doute sur les horaires de votre bureau de vote, contactez la mairie de votre commune.

Pour un éclairage sur le vote à proprement parler, regardez la vidéo ci-dessous.

