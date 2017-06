Elections législatives: connaissez vous les régles du scrutin ?

Un mois après l’élection présidentielle, les électeurs ligériens sont de nouveau appelés aux urnes pour désigner les six députés qui les représenterons à l’Assemblée nationale. Un scrutin au fonctionnement bien particulier: petit rappel des principales règles avant le vote de dimanche.

Les élections législatives ont lieu tous les cinq ans et sont organisées, depuis 2002, dans le mois suivant l’élection présidentielle. Ce calendrier doit permettre au nouveau Président de remporter une majorité et d’éviter une cohabitation. Pour avoir la majorité absolue à l’Assemblée nationale, il faut obtenir au moins 289 sièges. A l'issue de ses élections législatives, ils seront donc 577 députés à siéger à l'Assemblée Nationale. Contrairement à l’élection présidentielle, le scrutin des législatives n’est pas national, il est organisé par circonscriptions, via un scrutin majoritaire à deux tours, sans proportionnelle. Dans la Loire, les électeurs devront désigner six députés contre deux dans la Haute Loire.

Il peut y avoir plus de deux candidats au second tour

Les deux candidats arrivés en tête lors du premier tour sont qualifiés, mais un candidat supplémentaire peut également se maintenir au second tour s’il obtient au moins 12,5% des inscrits. S’il y a trois candidats, c’est une "triangulaire". C'est exactement ce qu'il s'est passé lors des dernières législatives dans la 4eme circonscription, celle de Firminy et de Chambon Feugerolles notamment, où trois candidats étaient parvenus à se qualifier pour le second tour! Si les votes sont très dispersés il peut même y avoir quatre candidats en ballotage... on parlera alors de "quadrangulaire"... mais bien sûr à la fin c'est toujours celui qui a le plus de voix qui gagne!

L'abstention, un paramètre majeur

Le calcul du scrutin législatif n'est pas basé sur les suffrages exprimés mais sur le total des électeurs inscrits. Ainsi, même si un candidat obtient plus de 50% des voix dés le premier tour, il ne sera élu directement député que si ses votes représentent au moins un quart des électeurs de sa circonscription, sinon un second tour sera tout de même organisé. D'où l'importance du taux d'abstention: plus il est élevé, plus il sera difficile pour un candidat de se maintenir au second tour, surtout quand on sait qu'il y a 71 listes présentes cette année dans la Loire ! Le problème c'est que depuis 2002 et l'instauration du quinquennat, l'abstention n'a cessé d’augmenter! Dans la Loire en 2012 elle était de 45% en moyenne au second tour ..reste à savoir si cette tendance s'inversera ce dimanche.