Elections législatives dans le Loiret : suivez le premier tour du scrutin

Le vote du premier tour des élections législatives a officiellement commencé ce dimanche 12 juin 2022. Dans le Loiret, 58 candidats pour 6 circonscriptions et un but : décrocher une place à l'Assemblée Nationale. Suivez le scrutin avec France Bleu Orléans.

Les Six circonscriptions du Loiret voient aujourd'hui leurs 58 candidats départagés pour le premier tour des élections législatives. 452 833 électeurs sont appelés aux urnes. Les prétendants à l'Assemblée Nationale ont fait campagne dans le département et ont notamment débattu sur l'antenne de France Bleu Orléans et le plateau de France 3 Centre-val-de-Loire. Parmi eux, Jean-Michel Blanquer, fraîchement ancien ministre de l'éducation nationale, se présente dans la 4e circonscription pour la majorité présidentielle.

A midi, une participation équivalente à 2017

Souvent boudées dans les urnes, la participation aux élections législatives laisse craindre une faible participation. Dans le département l’abstention s’était élevée à 49.53% au premier tour. A midi cette année, la participation dans le Loiret était de 17,99% c’est équivalent à 2017. Pour l'élection Présidentielle en avril, 27,61% des électeurs s'étaient déjà déplacé au premier tour à cette heure-ci dans le Loiret.