Législatives : à midi, la participation est de 16,96% en Seine-Maritime et 16,70% dans l'Eure au 2nd tour

Les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 19 juin 2022 pour le second tour des élections législatives. À 12h, le taux de participation était de 16,96% en Seine-Maritime, en baisse par rapport au premier tour. Et il était de 16,70% dans l'Eure, en légère hausse par rapport à dimanche dernier.

Le second tour des élections législatives se déroule le dimanche 19 juin 2022

Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche pour le second tour des élections législatives en Seine-Maritime et dans l'Eure, comme partout ailleurs en France métropolitaine.

Les électeurs sont appelés aux urnes pour élire les 577 députés de l’Assemblée nationale. Il y a dix circonscriptions en Seine-Maritime et cinq dans l'Eure.

Taux de participation en baisse en Seine-Maritime et en hausse dans l'Eure par rapport au premier tour

À 12h, le taux de participation était de 16,96% Seine-Maritime et 16,70% dans l'Eure.

À titre de comparaison, au premier tour dimanche dernier à 12h, le taux de participation était de 17,34% en Seine-Maritime et 16,40% dans l'Eure. Pour le second tour des législatives de 2017 à la même heure, 16,02% des électeurs de Seine-Maritime s'étaient mobilisés et 19,83% dans l'Eure.

Au niveau national, le taux de participation était de 18,99% à midi, soit en légère hausse par rapport au premier tour où il était de 18,43% à la même heure.

Comment a évolué la participation depuis 10 ans dans votre circonscription ?