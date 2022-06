Élections législatives : découvrez les résultats du 1er tour en Sarthe

Le premier tour des élections législatives se déroule ce dimanche 12 juin 2022 pour élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Qui se qualifie pour le second tour dans votre département ? Découvrez les résultats en Sarthe à partir de 20h.

Découvrez les candidats qualifiés pour le second tour des élections législatives en Sarthe

Qui siègera à l'Assemblée nationale pour les cinq années à venir ? Qui est qualifié pour le second tour ? Qui est éliminé dès le premier tour ? Le premier tour des élections législatives se déroule ce dimanche 12 juin 2022. Dans les Pays de la Loire, on compte 317 candidats aux élections législatives. Parmi les candidats, on y trouve 30 députés sortants, sur 25 circonscriptions à envoyer un député à l’Assemblée nationale.

En Sarthe, 61 candidats se sont lancés dans la bataille. Cinq députés sont à élire dans le cadre de cinq circonscriptions.

Le deuxième tour se tiendra la semaine prochaine, le dimanche 19 juin.

