Élections législatives : derrière les tractations politiques, un enjeu financier crucial pour les partis

Après la réélection d'Emmanuel Macron, les tractations en vue des élections législatives sont très intenses, à gauche et à droite du spectre politique, et à sept semaines du scrutin qui vise à élire les 577 députés qui vont représenter les citoyens à l'Assemblée nationale.

Derrière les tractations tendues, la survie financière des partis

La majorité veut surfer sur la nette victoire du président sortant, et reconduire une large majorité à l'Assemblée. Mais pour les partis "traditionnels", qui ont échoué à se qualifier pour le second tour de l'élection, les tractations sont plus tendues. Si l'enjeu est de peser sur les décisions d'un futur gouvernent, il est aussi et surtout financier pour les partis. Les Républicains, EELV et LR jouent leur survie politique et/ou financière après leurs très faibles score à la Présidentielle.

Cette infographie montre la manière dont sont financés les partis, et permet de comprendre pourquoi pourquoi les élections législatives sont cruciales pour les formations politiques.

Les législatives, cruciales pour le financement des partis. © Visactu - Visactu

Le financement des partis dépend de leur score aux législatives et de leur nombre de députés et sénateurs

Les aides publiques aux partis politiques sont en effet octroyées en fonction de deux critères : le nombre de suffrage recueillis lors des élections législatives, et le nombre de députés et sénateurs rattachés aux différents partis.

En 2022, les aides publiques aux partis politiques ont été fixées à 66,2 millions d'euros au total, contre 66 millions en 2021.

L'aide publique aux partis a remplacé les dons d'entreprises

Le principe d'un financement public des partis politiques a été posé par la loi du 11 mars 1988. Les partis politiques reçoivent une aide de l'État en contrepartie de l'interdiction des dons des entreprises ou autres personnes morales.