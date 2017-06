Législatives - 1er tour : 48% d'abstention au premier tour en Côte-d'Or

L'abstention a été la grande gagnante de ce premier tour des élections législatives. En Côte-d'Or, ils ont été 48 % à ne pas se déplacer pour mettre un bulletin dans l'urne.

Le premier tour des élections législatives a porté haut les candidats de la République En Marche, y compris en Côte-d'Or, où ils sont arrivés en tête dans chacune des cinq circonscriptions. Mais la vraie gagnante de ce premier tour, c'est l'abstention. En France, elle a atteint 50,2 %, un record. Chez nous, en Côte-d'Or, seuls 52 % des inscrits sur les listes électorales se sont déplacés pour glisser leur bulletin dans l'urne.

Des Côte-d'oriens dégoûtés par la politique

En grande majorité, les Côte-d'oriens qui ne sont pas allés voter ne se reconnaissent pas dans les candidats qui se présentent : "Il n'y en avait aucun qui me correspondait", explique Mourad. Le jeune homme de 22 ans a donc décidé de s'abstenir. D'autres, comme Stéphane, sont plus radicaux : "Je suis dégoûté par la politique, ce sont tous les mêmes, avec les mêmes affaires, les mêmes procès, d'années en années, je préfère ne pas voter que donner ma voix à ces gens-là", note le quinquagénaire. "J'avais autre chose à faire", annonce simplement Anthony, en fac de bio.

Une abstention record en France

Jeunes comme moins jeunes, ils sont beaucoup à ne pas avoir été voter, une pratique qui se généralise de plus en plus en France. L'abstention pour ce scrutin a été un record sous la Ve République, un électeur sur deux n'étant pas allé voter, c'est l'abstention la plus élevée depuis 1958, lors des premières législatives de la Ve République. Le second tour pourrait donc subir le même sort que le premier, y compris en Côte-d'Or.